MLADI VATRENI RASTURA U NJEMAČKOJ: ‘Mogu još puno bolje. Reprezentacija? Sigurno da sam htio biti dio te vrste…’

Josip Brekalo pokazuje dobre igre u Wolfsburgu

Mladi hrvatski reprezentativac Josip Brekalo sve bolje igra u njemačkoj Bundesligi. Posljednje dobre vijesti stigle su nakon utakmce dodatnih kvalifikacija njegovog Wolfsburga protiv Kiela. Atraktivno je zabio 19-godišnjak u slavlju 3-1. Pohvale stižu sa svih strane, od struke i navijača.

Gol je izgledao lijepo

“Eto, nekako se u meni skupilo puno toga. Bilo je tu ljutnje zbog niza loših rezultata, pa sam natrčao na loptu i opalio po njoj iz sve siline. Izgledalo je lijepo, zakucao sam loptu u mrežu, bilo je to neobranjivo. I zbog toga nitko sretniji od mene”, rekao je Brekalo u velikom razgovoru za Goal koji se ubrzo prometnuo u jednog od glavnih igrača Wolfsburga.

“Ne čudi me, ja sam od prvoga dana svjestan svoje kvalitete i potencijala. Znam da to sve skupa do samog finiša sezone možda i nije došlo do izražaja, to je bilo zbog raznih faktora. Prvi dio sezone proveo sam u Stuttgartu, drugi u Wolfsburgu, a obje su momčadi baš u moje vrijeme upadale u rezultatsku krizu. Nije bilo dobrih rezultata, pa niti mene nije išlo. Ali, ovim utakmicama protiv Kölna i Kiela moram biti prezadovoljan. Nagradila me i želja i trud, meni se to vratilo u najbolje vrijeme”, rekao je Brekalo.

🇧🇪🇭🇷 | Wolfsburg's attacking Duo of Divock Origi (23) & Josip Brekalo (19) have both gotten a goal tonight in an attempt to keep the boys in green in the Bundesliga pic.twitter.com/9GdlO1An6Y — SidelineScouted (@SidelineScouted) May 17, 2018

Shvaća da može i bolje

Osvrnuo se i na cijelu proteklu sezonu u kojoj je zabio šest gola

“Kao prvo svjestan sam i znam da mogu još puno bolje. Imam još dosta ‘lufta’ prema naprijed, samo da dohvatim još veći kontinuitet igara. Imam dojam da sam ove sezone stalno tražio pravu formu, pa kad bih je uhvatio, onda bi iz tko zna kakvih razloga ispao iz momčadi. I onda se ponovo trebao vraćati. To je normalno za njemačku Bundesligu, treneri u teškim situacijama nekada nemaju povjerenja u mlade igrače. I sve do finiša sezone nisam došao do pravog izražaja”, izjavio je Brekalo koji je dobar prijatelj s Bornom Sosom, mladim bekom koji je nedavno stigao iz Dinama u Stuttgart. Izrazio je Brekalo zadovoljstvo s tim transferom, a kolegi je poručio kako će sigurno dobiti šansu.

Nije pozvan u Rusiju

Usprkos dobrim igrama, Zlatko Dalić ga nije uvrstio ni u širi popis za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

“A što da kažem na tu temu? Sigurno da sam htio biti dio te vrste, svakome je san biti dio reprezentacije, pogotovo na takvim velikim natjecanjima. Ali, svjestan sam ja svega, i toga da sam mlad, da moje vrijeme tek dolazi. I zbog toga nikome ne mogu ništa zamjeriti, a Hrvatskoj od sveg srca u Rusiji želim velike uspjehe”, zaključio je Brekalo za Goal.