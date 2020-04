MLADI VATRENI MIJENJA MODRIĆA U REALU? ‘Čuo sam da Luka odlazi, ali nisam siguran je li dobro da ga on naslijedi’

‘Bez obzira na to što je zabio gol Realu u Ligi prvaka, to za čelnike slavnog kluba nije dovoljno’

Bivši ruski nogometaš Jurij Nikiforov komentirao je za madridski AS napise u španjolskim medijima vezane za odlazak Luke Modrića iz Real Madrida i mogućeg dolaska Nikole Vlašića, koji bi mu kao trebao biti zamjena.

Nikiforov dobro poznaje Vlašića i cijeni njegove kvalitete, ali nije baš siguran je li dovoljno dobar da naslijedi Modrića.

“Čuo sam da bi Modrić mogao napustiti Real. Što se tiče Vlašića, dobar je nogometaš i pokazao je to u dresu CSKA već u prvoj sezoni. Međutim, to nije dovoljno. Ruska liga je puno slabija od španjolske. Bez obzira na to što je zabio gol Realu u Ligi prvaka, to za čelnike slavnog kluba nije dovoljno”, komentirao je Nikiforov za Sport-Express, a prenosi AS.

Vlašić je zapeo za oko realovcima kada im je zabio gol na utakmici Lige prvaka još 2018. godine i od tada ga prate, a navodno, kako tvrde španjolski mediji, Modrić ga je isto preporučio.

AS navodi da je Vlašić jedan od najboljih igrača ruske lige, vele kako je moćan ofenzivni veznjak, koji može zabiti, asistirati i kako igra vrlo dobro s obje noge.