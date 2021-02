Bild tvrdi kako bi im Sosa bio sjajno rješenje i prihvatljivo između ostalog, jer Stuttgart za Hrvata traži negdje oko 20 milijuna eura, a mladi je Sosa ove sezone u fantastičnoj formi

Dvadesettrogodišnji hrvatski nogometaškoji igra na poziciji lijevog beka Borna Sosa proglašen je najboljim igračem 21. kola Bundeslige prema izboru časopisa Kicker prije tjedan dana.

Sosa je u Stuttgart stigao 2018. godine iz zagrebačkog Dinama, no do ove sezone se nije uspio izboriti za standardno mjesto u momčadi i pao je u drugi plan. No, sada je prvotimac i impresionira Nijemce sjajnim igrama.

Zanimljiva se informacija pojavila u njemačkom Bildu nakon serije dobrih Sosinih utakmica. Naime, tvrde kako bi minhenski Bayern već sada mogao krenuti po hrvatskog nogometaša i U-21 reprezentativca. Bayern se planira osnažiti za sljedeću sezonu, a kako Bild tvrdi, nemaju namjeru čekati do ljeta već bi u rješavanje posla moglo krenuti sada.

Sosa je o interesu aktualnih europskih prvaka progovorio u velikom intervjuu za službenu stranicu HNS-a.

“Lijepo je kad se takav jedan veliki klub za tebe interesira i priznajem da mi nije svejedno. Ali još uvijek imam velik dio sezone ispred sebe sa Stuttgartom i to je jedino na što sam trenutno fokusiran, rekao je Sosa.

BIVŠI DINAMOVAC I MLADI VATRENI NA METI VELIKOG BAYERNA: Ove sezone jedan je od najboljih igrača Bundeslige, a htio ga je i Bilić

Idealno rješenje

Bild tvrdi kako bi im Sosa bio sjajno rješenje i prihvatljivo između ostalog, jer Stuttgart za Hrvata traži negdje oko 20 milijuna eura, a mladi je Sosa ove sezone u fantastičnoj formi.

Sosa je u nekoliko utakmica ove sezone bio najbolji igrač svoje momčadi i trenutno je ponajbolji lijevi bek lige. Istina, prošlih sezona imao je podosta problema i uoči ove sezone bila mu je neizvjesna budućnost. Pisalo se kako bi mogao u Englesku kod Slavena Bilića, dok je ovaj još vodio WBA, zatim se spominjao i Olympiacos, ali Stuttgart ga je na kraju zadržao i to se pokazalo potezom godine.