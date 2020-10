Opisao je i detalje transfera koji se nikad nije dogodio

Gotovo nevjerojatnu priču ispričao je Šibenikov 18-godišnji kapetan Marko Bulat. Možda bismo ga sad već gledali u redovima Barcelone, dogovor je bio takav, no koronakriza je donijela svoje i Marko je morao ostati u Šibeniku. Bar zasad.

“Nismo htjeli to otkrivati tada jer smo čekali da se sve obavi pa da to objavimo. Kada se, nažalost, sve izjalovilo, opet nismo željeli to dati na sva zvona. I bolje da nismo to pompozno najavljivali jer, evo, nikada se ne zna što se može dogoditi. Nažalost, ova pandemija mi je uništila transfer karijere, ali nisam se obeshrabrio”, priznao je Bulat za Sportske novosti.

SAMO JE JEDAN IGRAČ DINAMA UPAO U NAJBOLJU MOMČAD KOLA EUROPSKE LIGE: On je definitivno to zaslužio, ali Modri se time ne mogu ponositi

Prate ga mnogi

Opisao je i detalje transfera koji se nikad nije dogodio.

“To je, mislim, bilo u petak, a u ponedjeljak smo trebali letjeti u Barcelonu. Imali smo karte za avion ja, otac i stric Ivan (sportski direktor Šibenika, nap. a.). Eric Abidal nas je čekao na Camp Nouu, ugovor je već bio spreman… I onda su se tu večer zatvorile granice u Europi, letovi su otkazani. Čuli smo se još s ljudima iz Barcelone, ali na kraju se potpis nije dogodio. Sezone su prekinute u većini liga, Barcelona je tada suspendirala sve poslove, a Abidal je u međuvremenu otišao s te funkcije”, rekao je Bulat pa otkrio kako se osjećao u tom trenutku kad je vidio da neće od dogovora biti ništa.

“Pa, nije mi bilo svejedno, tko ne bi bio razočaran takvim epilogom. Tim više jer je to Barcelona. Svjestan sam da bi me vjerojatno razvijali u nekom klubu na posudbi, ali sama činjenica da su me željeli, iz tada drugoligaškog kluba, sve govori. Ali život ide dalje, bit će još nadam se dobrih ponuda, uostalom, Barca me još prati, u njihovu sam programu… I nisu jedini veliki klub”, rekao je veznjak Šibenika te također dodao da ga već neko vrijeme prati i Manchester City.