Posljednje dvije godine Marko Radulović je potpuno izvan sustava hrvatskog vaterpola

Jedan od najtalentiranijih vaterpolista svoje generacije, bivši juniorski hrvatski reprezentativac i nekad najbolji mlađi junior u Hrvatskoj, rođeni Riječanin Marko Radulović (19), odlučio je igrati za Srbiju, doznali smo tu vijest prije tri tjedna.

Inače, radi se o mladom vaterpolisti koji je iz Primorja otišao prvo u Vojvodinu, zatim je igrao za Šabac, da bi ljetos potpisao za Radnički iz Niša. Što se tiče njegove karijere u Primorju, on se u riječkom klubu nije baš najbolje snašao. “Iako je”, rekao nam je izvor, “razgovarao s nekim hrvatskim klubovima ipak se na kraju odlučio otići u Srbiju”.

Radulović je dao intervju za srpske Večernje novosti u kojima je objasnio razloge svoje odluke.

“Za mlađe selekcije “barakuda” igrao sam i na SP. Međutim, dvije godine me tadašnji izbornik mladih Kreković nije pozivao. Kada sam 2018., prešao u Vojvodinu čekao sam još godinu dana. U međuvremenu me je pozvao Stevanović da nastupam za Srbiju. Kako me nitko nije zvao iz HVS, ja sam se dogovorio s Urošem i stvar je bila riješena. Da nije bilo Stevanovića, cijela ova priča ne bi ni bila pokrenuta. On je zaslužan za sve, jako mi je pomogao, ne samo oko vaterpola”, rekao je Radulović u intervjuu te progovorio o budućim izazovima u srpskoj reprezentaciji.

KAPETAN HRVATSKIH VATERPOLISTA IMA KORONAVIRUS: ‘Nadam se da su svi moji suigrači zdravi’

Mladi talent

“Poziv me jako motivira jer je to nagrada za sav uloženi trud i rad posljednjih mjeseci. U Kragujevcu smo trenirali mnogo, obratili pažnju na individualne stvari i to je, ne samo meni, nego i mojim suigračima donijelo šansu da se dokažemo izborniku”, zaključio je mladi vaterpolist.

Posljednje dvije godine Marko Radulović je potpuno izvan sustava hrvatskog vaterpola. Ovo će biti treća godina kako nije u Hrvatskoj i o njemu nema nikakvih informacija u Savezu, odnosno kao da ga nema. Nije se odazivao niti hrvatskoj reprezentaciji, očito je odlučio ići nekim svojim putem. Za spomenuti kako je Radulović u sezoni 2018./2019. bio drugi strijelac Regionalne A2 lige. S nepunih 18 godina zabio je 38 golova.