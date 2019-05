MLADI DESNI BEK LIVERPOOLA NARUGAO SE BARCELONI SVOJIM ‘MANGUPSKIM’ KORNEROM: Evo kako je opisao svoj potez

Njegova fantastična asistenicija više je sličila na foru sa školskog igrališta

Mladi 20-godišnji desni bek Liveproola Trent Alexander-Arnold jedan je od najvećih junaka Liverpoola. Nije zabio gol, ali je upisao dvije asistenije, a ona druga ući će u nogometne anale.

Alexander-Arnold je krenuo izvesti korner pa je onda ipak “odlučio” prepustiti taj udarac iz kuta nekom drugom.

NI ALEXANDER ARNOLD, NI ORIGI, NEGO – DJEČAK! Ovo je istina o onom sjajnom golu Redsa; nitko ovo nije primjetio na TV-u

OVO SU NOVI HEROJI ANFIELDA: Prve pogotke zabili tek sinoć, a Belgijac će i nakon ove predstave vjerojatno nazad na klupu

Dok su igrači Barcelone bili opušteni, desni bek Liverpoola brzinski se vratio do kornera i preciznim prizemnim dodavanjem pronašao Origija koji je sjajno zabio i osigurao prolazak u finale Lige prvaka Liverpoolu.

GDJE I KADA SE IGRA FINALE LIGE PRVAKA?: Ovaj će prekrasni stadion ugostiti dvije najjače momčadi

“Iskreno, mislim da je to bio samo instikt. Bio je to jedan od onih trenutaka kad jednostavno vidite priliku. Lopta koju sam poslao Origiju bila je brza, ali on je klasa. Bio je to jedan od onih trenutaka kojih će se svi sjećati”, rekao je nakon utakmice za BT Sports Alexander-Arnold.

Njegovu fantastičnu asisteniciju koja je više sličila na foru sa školskog igrališta pogledajte OVDJE.