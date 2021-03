Iza nas je jako teška utakmica, Portugal je tehnički i taktički savršen. Sigurno jedan od favorita ove skupine, ako ne i prvenstva, kazao je vratar hrvatske U-21 reprezentacije Adrian Šemper nakon poraza od Portugala (0-1) na otvaranju EP-a u Sloveniji i Mađarskoj.

BIŠĆAN NAKON PORAZA OBJASNIO ZAŠTO JE MORAO VADITI NAJBOLJE IGRAČE: ‘Osjećaju lagane probleme, vidjet ćemo sutra…’

“No, ostaje žal da smo mogli više. Cijelo vrijeme smo stajali u bloku i to je bio jedini način da se obranimo. Bez obzira na rezultat odradili smo dobar posao, šteta što nismo uspjeli nešto više odraditi prema naprijed,” dodao je vratar Chieva.

🇵🇹🇭🇷

⏹️ FT in Koper. Portugal with a 1:0 victory over #Croatia at the beginning of #U21EURO campaign. pic.twitter.com/4r6YOebhmo

— HNS (@HNS_CFF) March 25, 2021