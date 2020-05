Misteriozna smrt englskog braniča Christiana Mbulua šokirala je ljubitelje nogometa na Otoku. Mbulu je preminuo u 24. godini, a britanski mediji javljaju da je preminuo u snu.

O pravim uzrocima smrti tek se nagađa. Igrao je za Morecambe, klub iz engleske četvrte lige u kojem je ove sezone skupio tek četiri nastupa.

Condolences To The Friends And Family Of Ex Motherwell And Millwall Defender Christian Mbulu. He Died Such A Young Age. That Being 23. Such A Shame. Cause Of Death Has Not Been Revealed. RIP YNWA GBNF🧡💚🍀🇮🇪 pic.twitter.com/ZM9IQFkhfo

— Celtic Fan Group #StayHome💚🍀🇮🇪 (@CelticFanGroup) May 26, 2020