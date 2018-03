Mišo izvrijeđao upravu Hajduka:' Vi ste licemjeri! Vi ste pede*čine!'

‘Brbić je nogometna neznalica! Štedi na ovom i na onome, na toalet-papiru, a za momčad bi ipak trebalo nešto uložiti’, istaknuo je Mišo Krstičević te otkrio svoju stranu priče gleda svoje smjene na mjestu trenera Hajduka.

“Smijenili su me licemjeri, neznalice, od kojih neki namjerno ne žele da se osvoji Kup, jer tko će onda isplatiti premije, to bi bio samo trošak klubu!”, započeo je oštro Krstičević i nastavio:

“Ali, stvarno nisam očekivao da će moj posao u Hajduku ovako naprasno završiti. Mislio sam, daj da završi prvenstvo, sezona, da prođe i finale kupa. Mislim da sam zaslužio sa svojim suradnicima sve to zaokružiti, pa onda u lipnju, što bude, hvala Bogu, ne moramo nastaviti dalje. Kad bi mi predsjednik Brbić spominjao razgovor o ugovoru bilo bi to nekako čudno, da ne kažem smiješno.”

U Hajduku su istaknuli kako je smjena došla zbog slabijih rezultata u posljednje vrijeme, a sve se dogodilo nakon poraza od Rijeke na Poljudu.

“Mi smo prvi dio utakmice protiv Rijeke odigrali s greškama, šokiralo nas je vodstvo Rijeke, ali smo onda u drugom dijelu zaigrali baš dobro, sa srcem, zajedno i došli sasvim blizu izjednačenja. Dobro, ne možeš uvijek tvrditi da su svi igrači bili čisti, ali da se nisu borili, ne, to nije istina. Drugo poluvrijeme smo svi zdušno htjeli dobiti.”

“Sutradan ujutro, u ponedjeljak, bio je trening, normalno, i onda me oko tri i pol popodne zazvao naš Krešo Mikulandra da me zove predsjednik Brbić, da dođem u kancelariju. Što je sad, mislim se ja, ulazim unutra u sobu i tamo sjede Koceić, Brbić i Majić. Bulje u pod i gledaju sa strane, ne gledaju me u oči. Po tim pogledima sam vidio odmah šta je na stvari. Rekli su mi, poslije poraza uprava je odlučila promijeniti trenera! Dobro, rekao sam, evo neću ni vikat ni galamit, vi ste licemjeri, bez karaktera, neznalice, bez poštenja i odgovornosti! Eto vam. Hvala i do viđenja! Gospođa Ramljak nije tu bila, nego kasnije na pressici, valjda se prepala, prestrašila pa nije bila tu u sobi. Bit će joj bilo neugodno. A bio je i Radovani, da, on tu uvijek sve zapisuje, on je zapisničar”, kaže Krstičević.

“Nisu htjeli nikoga dovesti, a zaradio je klub na prodaji Radoševića. Htio sam jedno-dva pojačanja tipa Vršajevića za kojeg smo izdvojili 50.000 eura a danas vrijedi možda i cijeli milijun. Nisu htjeli. Pa sam im tako rekao, vi ste pede*čine. Brbić je nogometna neznalica, on bi mogao biti sjajan šef računovodstva, vjerojatno i jest, štedi se na ovom i na onome, na toalet-papiru, a za momčad bi ipak trebalo nešto uložiti. Da bude bolja. Zbog rezultata”, zaključio je na kraju, javlja Slobodna Dalmacija.