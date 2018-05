NE MIJENJAJU SE SAMO KOD NAS ČESTO TRENERI: ‘Tamo je prosjek dva do tri trenera u sezoni. Od 16 klubova, mislim da ih je 14 ili 15 promijenilo trenera’

Porazgovarali smo s Krunom Jurčićem nakon trenerske epizode u Saudijskoj Arabiji

Još jedan hrvatski trener radit će u novoj sezoni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon Zorana Mamića u Al Ainu, Kruno Jurčić postao je novi trener novog prvoligaša Bani Yasa, kluba iz Abu Dhabija, jednog od sedam emirata koji ulaže ogroman novac u infrastrukturu (turizam, bolnice, hoteli) i tehnologiju te tako želi postati konkurencija Dubaiju. Poslije epizode u Saudijskoj Arabiji, Jurčić nije dugo bio bez posla.

Javio nam se odmah po dolasku u Zagreb…

“Evo mene opet kući. Znate, dugo sam izbivao vani, malo se zaborave neke stvari, one domaće. Promjene”, govori nam Jurčić koji je posao u Saudijskoj Arabiji odradio uspješno. Al Nassri izborio je azijska Ligu prvaka, šefovi kluba su mu se zahvalili na učinjenom…

‘U Saudijsku Arabiju išao sam se prezentirati’

“Pa dobro sad, koliko je uspješna bila. Ja sam u Saudijsku Arabiju išao prezentirati se. Imao sam već neke kontakte iz tih zemalja, ali uvijek su ti razgovori završavali sa činjenicom kako nemam iskustva rada u tom dijelu svijeta i to je hendikep. Ja sam naišao na jedan izazovan posao, prvo sam tamo otišao raditi s igračima. Znači, to je bio projekt u kojem su oni imali puno igrača koji nemaju njihovo državljanstvo, a talentirani su klubovima. Nemaju njihovu putovnicu. Onda su oni između tih igrača regrutirali najbolje da bi im oni dali putovnicu, te kako bi oni zaigrali za Saudijsku Arabiju. Tako sam startao, pa sam ušao u drugi projekt u kojem sam vodio Saudijsku reprezentaciju na Golf Cupu, s tim da sam u tu reprezentaciju priključio tih četiri, pet momaka, koje sam trenirao ranije. To je bila jedna kombinirana reprezentacija. Postigli smo dobre rezultate, bili su svi zadovoljni i kao šlag na kraju bilo je vođenje Al Nassrija. To je jedan veliki klub u tamošnjim okvirima. On spada u tu veliku četvorku njihovih klubova”.

Jurčić i njegovi, sad već bivši nogometaši, pomaknuli su se na ljestvici za jednu poziciju, potrebnu za azijsku Ligu prvaka. Napravili su dobar rezultat…

U klubu se dogodile velike promjene

“U Kup natjecanju smo imali šansu napraviti bolji rezultat. Međutim, u klubu su se dogodile velike promjene, s tim da smo čitavo to vrijeme imali sa Savezom, odnosno ministarstvom, mi smo u biti bili iznajmljeni klubu. Došao je novi predsjednik, novi menadžment i oni su samim svojim dolaskom doveli novog trenera, nove igrače. To je uobičajeno u Saudijskoj Arabiji. Plan mi je bio ostaviti neki trag za novi angažman. Uspio sam, na preporuku ljudi iz Al Nassrija dobio sam angažman u Bani Yasiju. Posebno me to veseli, jer na osnovu dojma mene i mojeg stručnog stožera, dobili smo taj novi posao. Sretan sam kako je sve završilo. Zadržavam se u tom dijelu svijeta, što sam i htio”.

Zoran Mamić i njegov Al Ain sad će Kruni biti suparnik u ligi. Dva bivša igrača i trenera Dinama sad će biti jedan nasuprot drugog. Zanimljiva situacija…

“Njega sam i kontaktirao, pomogao mi je dosta u informacijama i nekim vezama u Saudijskoj Arabiji i Emiratima. Naravno da sam se raspitivao gdje dolazim, kakav je klub, koji je to nivo. On je trener u daleko najjačem klubu u Emiratima. Dvoboj kao dvoboj, ne doživljavam to kao nešto specijalno. Ok, igrat ćemo, on će biti trener s jedne strane, ja ću voditi svoju momčad na drugoj.

Članu slavnih brončanih Vatrenih iz 1998. godine u Francuskoj najveći problem i šok bio je organizacijski dio, koji se u potpunosti razlikuje od našeg u Europi.

‘Teško je planirati nešto dugoročno, jer se sve svodi na nivo dana ili na nivo sata’

“Teško je planirati nešto dugoročno, jer se sve svodi na nivo dana ili na nivo sata. Odluke se mijenjaju u svakom trenutku i što se tiče igrača i što se tiče samog procesa rada. Mislim da je tu najveći problem. Potrebna je i adaptacija na njihove životne navike, jako je teško napraviti dva treninga dnevnom to je u biti nemoguće. Radi se jednom dnevno, što zbog vrućina, što zbog drugih stvari. Oni su način svog života podredili vrućinama. Po noći funkcioniraju, po danu spavaju. Znači, taj jutarnji dio je isključen za bilo kakav rad. Tako da se radi taj popodnevni i noćni trening. naravno, da oni nisu na profesionalnom nivou kao što je u Europi, međutim kad im se čovjek malo prilagodi, jako su zahvalni. Teško se uključuju u proces rada, ali onog trenutka kad se uključe i kad uhvate metode, onda žele trenirati cijeli dan ako treba, onda nema nikakvih problema. Predisponirani su, nadareni su, oni su jedan živ narod, brz, agilan, imaju smisla za nogomet, tehnički su dobri i ako bi vremenom uspjeli podići izdržljivost, duel, snagu, mogu biti konkurentni u svjetskom nogometu. Oni su na Svjetskom prvenstvu, tako da…”, objašnjava nam Kruno Jurčić koji nam je usporedio HNL s tamošnjim nogometom, odnosno anomalije koje su već godinama prisutne u našem nogometu u obliku kroničnog neimanja strpljenja za trenere. U Hrvatskoj se treneri mijenjaju kao na pokretnoj traci. Samo ih je Dinamo u sezoni promijenio čak – tri!

‘Oni su narod koji voli promjene’

“Ni tamo nemaju baš razumijevanja za trenere. Ne samo u smislu rezultata, nego oni su skloni jako čestom mijenjaju vodećih ljudi klubova, predsjednika itd… Sa svakom promjenom predsjednika kluba, dolaze novi ljudi, igrački kadar… Bez obzira na postignute rezultate ili što god. Oni su narod koji voli promjene, imaju puno novaca. Od 16 klubova, mislim da ih je 14 ili 15 promijenilo trenera. To je tamo sasvim normalno. Naviknuli su se na to, mislim da Al Nassri ima prosjek od dva, tri trenera po sezoni koja se izvrte. Ja sam ove godine bio treći trener. To treba prihvatiti tako kako je”.

Jurčić nas je upoznao sa svojim novim klubom Bani Yasom…

“Imaju lijepu tradiciju u emiratskom nogometu, malo su se prije dvije godine bili poskliznuli, ispali su iz lige, ekspresno su se vratili i oni sad žele napraviti neki respektabilan klub koji se želi vratiti u njihove nivoe, žele sredinu, malo se približiti gornjem dijelu tablice. Eventualni biti konkurentan za osvajanje nekog Kupa. Oni su svjesni da mogu dovesti samo četiri stranca u ligi i sad je najbitniji taj period u kojem će se dovoditi igrači, gdje će se stvarati nova ekipa. Uglavnom, ambicije su velike, a tradicija u klubu postoji”.

HNL počinje kaskati

Pratio je i rasplet HNL-a ove sezone…

“Naravno da sam pratio, stalno pratim, kad si vani, još više pratiš domaći nogomet. Vidio sam što se događalo. Nije ništa neočekivano što su klubovi iz vrha igrali nešto lošije zbog izuzetnog odljeva najboljih igrača, počinjemo kaskati, ne stignemo producirati igrače i događa se to da nam liga i utakmice postaju sve lošije i lošije. To je sasvim razmljivo. Dinamo ima svoje probleme, posebno time što im veliki broj dobrih igrača odlazi, možda nije bila najbolja selekcija stranih igrača, tako se naravno dogode problemi”.

Uskoro nam počinje Svjetsko prvenstvo. Posljednji put Hrvatska je prošla u drugi krug Mundijala točno prije 20 godina, u Francuskoj, kad ste vi bili dio nacionalne vrste, odnosno kad ste bili još nogometaš…

‘Mi smo ponos hrvatskog naroda, to odgovorno tvrdim’

“Ja sam ponosan na reprezentaciju što je sve napravila do sad. Posebno kad se ode tako u te zemlje, u koju sam ja otišao, onda ljudi uglavnom ne znaju gdje je Hrvatska, ali za Luku Modrića vrlo dobro znaju. Tako da, ponosan sam na naše nogometaše. Apsolutno se ne slažem s ovim trendovima u našoj javnosti, medijima, da je sve crno u hrvatskom nogometu. Mi smo ponos hrvatskog naroda, to odgovorno tvrdim. To mogu sad potvrditi iz prve ruke. Imamo igrače koji su napravili velike karijere, koji rade velike karijere u najvećim klubovima. Na kraju krajeva, imali smo tri igrača u finalu Lige prvaka. Unatoč tome, ja od reprezentacije ne očekujem ništa. Svaki plasman na svjetsko natjecanje je veliki uspjeh za našu zemlju. Ne treba ih s ničim opterećivati, ne treba niti izbornika Dalića opterećivati, neka oni rade svoj posao, neka se u miru pripremaju, sve što naprave u Rusiji je veliki plus, već su napravili veliku stvar što su jednu malu zemlju poput Hrvatske doveli u Rusiju, doveli na Mundijal, na smortu onih naboljih na svijetu”, zaključio je Kruno Jurčić.