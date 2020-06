MISLILO SE KAKO JE OPERIRAN: U klubu je došlo do konfuzije uslijed velike zabrinutosti; ‘Na tribini se čulo da je nešto puklo’

‘Trebao je imati operaciju, ali se zakompliciralo malo. I mi smo ujutro mislili kako je operiran’

U novinarstvu se stvarno svaka, pa i ona najmanja, najsigurnija informacija, mora provjeriti. Dakle, litavski veznjak Gorice Paulius Golubickas trebao je danas ujutro u 9 sati biti operiran na Rebru, nakon što je jučer u Koprivnici protiv Slaven Belupa zadobio lom vilice na dva mjesta, te je prebačen u KBC Zagreb.

I sami igrači Gorice koji su ujutro imali trening mislili su to, između sebe govorili kako je već operacija izvršena, jer je bila zakazana za 9.00. Očito je ta vijest došla i do ostalih struktura u klubu i nastao je šum u komunikaciji.

No, onda je došla vijest kao je operacija ipak odgođena jer je Paulius Golubickas primio lijekove za bolove koji se ne mogu miješati s anestezijom, pa se mora koji sat pričekati. Očekuje se da će operacija biti izvršena tijekom dana. Ako se opet nešto ne zakomplicira…

“Trebao je imati operaciju, ali se zakompliciralo malo. I mi smo ujutro mislili kako je operiran, neki su igrači govorili u svlačionici između sebe kako je bio bio operiran u 9 ujutro, no ispostavilo se da nije. Čuo sam se s njim kroz poruke i rekao mi je da nije. Poručio mi je kako ne osjeća ništa zbog lijekova. Očito je došlo do dezinformacije među nama samima. No, najvažnije da bi trebalo s njim biti sve OK”, kazao nam je vratar Gorice Kristijan Kahlina.

Nakon što smo ustanovili pravo stanje stvari s Golubickasom, prešli smo na utakmicu…

“Odigrali smo jednu solidnu, dobru utakmicu, za početak. Osjećaj je kao da smo započeli novu sezonu, jer je pauza bila duga. Službenih utakmica nije bilo tri mjeseca, ali mi smo pauzirali nekih 45, 48 dana da nismo imali treninga. Tako da smo mi dugo u treningu, od 20. travnja, znači 7 ili 8 tjedan treninga. Tada smo krenuli po grupama. Bila je mala trema, očekivanje te prve utakmice nakon koronavirusa. Krenuo si i drugi dio polusezone, pa si stao, pa si imao dugu pauzu, pa si se vratio… Kao da smo započeli neko novo natjecanje, baš kao da je nova sezona”, govori nam Kahlina i prelazi na situaciju koja je sve neugodno iznenadila, a posebno njegove suigrače i njega samog. Radi se naravno o teškoj ozljedi Pauliusa Golubickasa.

Do nesretnog događaja je došlo u ranoj fazi susreta

Već u ranoj fazi jučerašnje utakmice u Koprivnici između Slaven Belupa i Gorice (0:0) u sklopu 27. kola HNL-a, Golubickas je nastradao u jednom duelu s Božićem na sredini terena. Nije prvotno izgledalo kao da bi se išta ozbiljno moglo dogoditi jer situacija prije duela koja je prethodila nije pokazivala da bi moglo do ičeg doći. Međutim, lopta je odskočila u zrak i Golubickas je malo krivo procijenio let lopte, zaletio se u puno trku misleći da ju ima i zabio se glavom u Božićevo rame. Možete samo zamisliti koliko je jak bio udarac kad se netko u nekog zaleti u punom sprintu. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

“Nisam uopće doživio na prvu tako dramatično, ali samo zbog toga što sam bio udaljen dosta daleko od situacije. No, igrači koji su bili bliže događaju, pa i oni koji su bili na tribini, govore kako se baš čulo da je nešto puklo. Da, bilo je to uznemirujuće za sve nas, posebno za one koji su bili blizu toga. Ono, vidiš igrača da ne može ništa reći, govoriti, da mu ide krv iz usta. I zato ne čudi da je to utjecalo na našu igru, iako ja ne volim alibije niti opravdanja. Da smo zadovoljni mi kao igrači, nismo, ali imamo puno mladih igrača u momčadi. No, to je sve iskustvo. I zato će nam doći dobro tih 9 kola da se pripremimo dobro za novu sezonu, ti mladi dečki će imati priliku za dokazivanje, da se pokažu tko je stvarno za to a tko nije. Da možemo vidjeti da sljedeću sezonu na što pucamo”.

U četvrtak Goričani igraju u Zaprešiću s Interom. To će im biti prilika za popravni…

Težak raspored za Goričane

“Idemo na tri boda, spremniji smo fizički i taktički od njih. Jučer nismo uživali u nogometu, no u Zaprešiću ne vidim zapreku zašto ne bi tako igrali. Idemo na pobjedu, znamo da možemo slaviti, iako respektiramo Inter koji ima jake igrače u napadu. U svlačionici smo na poluvremenu utakmice u Koprivnici bilo raspitivanje nas koji nismo vidjeli tu situaciju sa Golubickasom, kako se to dogodilo, što u biti je posrijedi kod njega što se tiče ozljede, ima li kakvih novih informacija. Treneri su nas odmah smirili i kazali kako je sve pod kontrolom, da će Golub biti dobro. Kazali su nam kako ništa nije strašno, da se nalazi u bolnici, tako da smo se tu malo smirili. Kazali smo si ‘ajmo odigrati za njega to drugo poluvrijeme’. Pokušali smo slaviti, bio nam je motivacija, alo nažalost nismo uspjeli. Moraš biti zadovoljan s bodom u gostima u Koprivnici koje nije lako gostovanje. Nema tuge, što sad. Bitno da nismo izgubili jer nam slijedi težak raspored. Idemo u goste Interu, pa idemo na gostovanje u Osijek, nakon toga nam doma dolazi Dinamo, pa onda putujemo na Rujevicu, pa nam dolazi Hajduk… Svaki bod je zlata vrijedan, iako se igra za tri”, zaključio je Kristijan Kahlina.