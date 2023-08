BIJESAN I ŠOKIRAN / Mišković: 'Da Jakirović odlazi sam saznao preko Facebooka, to ne radi veliki klub kao što je Dinamo'

Sergej Jakirović novi je glavni trener Dinama, objavio je u ponedjeljak zagrebački klub na svojim službenim stranicama. Predsjednik Rijeke Damir Mišković ekskluzivno je komentirao šokantno napuštanje glavnog trenera Rijeke. "Šokiralo je ovo sve nas, sutra ili prekosutra putujemo, to je kao da vam netko pred avion kaže 'slušaj, ja ipak ne idem'. Jednostavno, niti sportski niti ljudski nije korektno što se mene tiče, ali život ide dalje. Rijeka neće propasti radi toga što netko ne želi ostati, ali da smo iznenađeni ponašanjem od strane Dinama, to jesmo. Nitko nas nije kontaktirao, vidjeli smo na njihovim stranicama da je Jakirović postao trener, nisam to očekivao od Dinama da kao veliki klub tako postupe", bijesan je Mišković. "Zvali su me kada su vidjeli na stranicama Dinama to, ja sam prvo mislio da je lažna stranica, da se netko zeza, ali evo tako je kako je. Za nas je to bilo jako neugodno iskustvo, ali tako je kako je, moramo ići dalje. Razočaran sam ponašanjem Dinama, iako mi ne možemo trenera zaustaviti da ode negdje zbog ugovora, ali nas nisu niti nazvali. No, prošla je Rijeka i gore stvari pa ćemo proći i ovo", rekao je Mišković. Što je još imao za reći o gorućoj temi u hrvatskom sportu pogledajte u prilogu u nastavku.