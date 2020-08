MIRKO MARIĆ STIGAO U ITALIJU I ODMAH ODUŠEVIO TAMOŠNJU JAVNOST: Evo što je kazao okupljenim novinarima

Napadač Osijeka Mirko Marić stigao je u petak talijanskog drugoligaša Monzu, klub čiji je predsjednik bivši čelnik Milana i bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi, tvrdi agencija ANSA.

Marićev dolazak u Monzu privatnim avionom je u četvrtak najavio i talijanski stručnjak za transfere Gianluca di Marzio, a sada se na društvenim mrežama pojavila snimka hrvatskog napadača kako izlazi iz aviona u zračnoj luci u Milanu…

Monza, koja je ove sezone ostvarila plasman u Serie B, ali s velikim ambicijama da zaigra po prvi puta u Seriji A, kupila je najboljeg strijelca hrvatskog prvenstva za 4.5 milijuna eura, koliko njegov prijelaz procjenjuju talijanski mediji…

Bosanski napadač, ali s dvojnim hrvatskim državljanstvom, odmah je po dolasku izrazio zadovoljstvo ambicijama kluba.

“Seria A bi bio ostvarenje sna, to je prvenstvo prvaka. Kao dijete gledao sam Maldinija, Ronaldinha i Ibrahimovića“, kazao je Marić,koji je ove sezone zabio 20 golova u HNL-u, isto kao i Antonio Čolak i Mijo Caktaš, ali je na kraju riječki napadač bio najbolji strijelac lige.

U napadu Monze igrat će s danskim reprezentativcem Christianom Gytkjaerom, koji je stigao iz poljskog Lecha.

Mirko #Maric landed in Milano. Then he will sign 4-year contract with #Monza. #transfers pic.twitter.com/zSSfsLio5e

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 7, 2020