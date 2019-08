VELIKA POMIRBA U MAKSIMIRU: Afera koja je buknula na kraju prošle sezone iznenada je ugašena

Čini se da je u redovima hrvatskog doprvaka Dinama na pomolu velika pomirba između trenera Ivajla Peteva i najveće mlade zvijezde Ante Ćorića.

Nakon što je Dinamo u posljednjem kolu prošle sezone pobijedio prvaka Rijeku s 5-2 bugarski je trener rekao kako mu je Ćorić objasnio da ne želi igrati. Mladi je nogometaš sve demantirao u razgovoru za Net.hr.

‘Ne mogu jedan bez drugoga’

“To je velika glupost što je izjavio. Ja ni u jednom trenutku nisam rekao da ne želim igrati, nego je sam s njim bio na razgovoru i rekao sam mu da me dva dana prije utakmice stavlja na stopera u drugoj momčadi. Rekao sam mu kako je to samo znak kako se on sprda sa mnom. I kako da ja na takav način onda igram? Bez obzira što sam ozlijeđen”, rekao je Ćorić.

Činilo se da je Ćorićev odlazak iz Dinama neminovan jer dvije strane više ne mogu funkcionirati zajedno, ali na pripremama u Sloveniji se situacija promijenila. Odlaskom Machada iz kluba, Ćorić je dobio broj deset na dresu što je bila naznaka da bi mogao ostati i da bi se napetost mogla smiriti.

Sportske novosti navode da su Ćorić i Petev sjeli zajedno nakon treninga u petak, razgovarali oko pet minuta i na kraju si čvrsto stisnuli ruke. Očito su obojica shvatili da ne mogu jedan bez drugoga. Ćoriću je jasno da ne može biti u sukobu s trenerom ako planira ostati u klubu, a i Petev zna da s pravim Ćorićem može jako puno dobiti. Ratne sjekire su tako zakopane, a sada je na Ćoriću da pokaže zašto ga smatraju jednim od najvećih talenata koji se posljednjih godina pojavio u hrvatskom nogometu.