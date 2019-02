MINISTAR DINAMOVE OBRANE SIGURAN JE DA OVO NIJE SVE OD DINAMA: ‘Idemo dalje gaziti, nebitno je koga ćemo izvući!’

Dinamov stup obrane i jedan od vođa na turniru pun je optimizma pred nastavak natjecanja

Nogometaši zagrebačkog Dinama izborili su plasman u osminu finala Europske lige nakon što su na stadionu Maksimir u fantastičnoj atmosferi pred 25.680 gledatelja pobijedili Viktoriju iz Plzena sa 3-0 i tako nadoknadili poraz od 1-2 iz prve utakmice.

Golove za Dinamo zabili su Mislav Oršić (15), Emir Dilaver (34) i Bruno Petković (73), a Viktorija je od 86. igrala s igračem manje nakon što je isključen David Limbersky. Nakon utakmice svoje dojmove s novinarima je podijelio i Emir Dilaver.

Tvrdi da Dinamo može još

“Bilo je teško, to smo i znali. Najvažnije je bilo kako ćemo se mi s njima nositi. Bitno je bilo da budemo koncentrirani jer već imamo kvalitetu, govorili su nam da imamo slabe točke, a ja to još nisam našao.”, rekao je zadovoljni Dilaver.

“To je bilo toliko važno, taj drugi gol. Znali smo nakon prvog dijela da ih imamo, jer su oni morali napasti. Mi smo znali da smo dobri i naprijed i nazad. Neke sitnice nakon pada koncentracije su nas naučile da sljedeći put budemo bolji.”, rekao je Dinamov stoper pa dodao:

“Mi možemo još, znao sam da imamo kvalitetu. Čitav tjedan sam bio malo nervozan, i ljutilo me što znamo da možemo napraviti iskorak. Bitno je dati sve od sebe, to svi poštuju, to trener zaslužuje, koji je toliko toga dao za sve nas. Idemo i dalje ovako gaziti, nebitno je skroz koga ćemo izvući.”