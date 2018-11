MINI VATRENI DOZNALI PROTIVNIKE NA EUROPSKOM PRVENSTVU: Gračanovi izabranici teško da su mogli dobiti teži ždrijeb

Hrvatska će u 1. kolu 18. lipnja igrati protiv Rumunjske, tri dana potom slijedi dvoboj 2. kola protiv Francuske, a u posljednjem kolu 21. lipnja izabranici Nenada Gračana će igrati protiv Engleske

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine starosti (U21) na Europskom će prvenstvu koje će se održati u Italiji i San Marinu od 16. do 30. lipnja sljedeće godine igrat će u skupini C s Engleskom, Francuskom i Rumunjskom, odlučeno je na ždrijebu u Bologni u petak.

Hrvatska će u 1. kolu 18. lipnja igrati protiv Rumunjske, tri dana potom slijedi dvoboj 2. kola protiv Francuske, a u posljednjem kolu 21. lipnja izabranici Nenada Gračana će igrati protiv Engleske.

U skupini A igrat će domaćin Italija, Španjolska, Poljska i Belgija, dok će u skupini B igrati Njemačka, Danska, Srbija i Austrija.

Pobjednici triju skupina, kao i najbolji drugoplasirani, plasirat će se u polufinale, a te četiri reprezentacije osigurat će vizu za Olimpijske igre u Tokiju 2020.