LEGENDA DETEKTIRALA NEŠTO ŠTO TREBA VESELITI SVE NAVIJAČE OSIJEKA: U redu, izgubili su, ali drugo poluvrijeme bilo je baš hollywoodsko

Utakmicu Osijek – Basel za Net.hr analizira Ivo Smoje (41)

“Bye bye, Hollywood Hills, I’m gonna miss you, where ever I go, I’m gonna come back to walk these streets again, Bye bye, Hollywood Hills forever”. Treštalo je sa zvučnika sinoć na Gradskom vrtu, nakon završetka dvoboja 2. pretkola Europske lige između Osijeka i Basela (1:2).

OSIJEK – BASEL 1:2; Osječani tek u drugom dijelu počeli igrati, i to baš sjajan nogomet, ali u dramatičnoj završnici ipak ispali

Hit Sunrise Avenuea opisao je osječki oproštaj od Europe. Doduše, ono što su Bijeličini bijelo-plavi prikazali u prvom dijelu bilo je sve samo ne hollywoodski.

Šteta što se drugo poluvrijeme nije okrunilo i drugim pogotkom u mreži Basela

No, drugo poluvrijeme donijelo je baš hollywodski nogomet. Nakon kraja balade možemo samo reći – šteta! Basel je u prvom poluvremenu demonstrirao ozbiljan nogomet, da bi u drugom Osječani na teren izašli probuđeni. Bjelica itekako dobro zna motivirati svoje igrače i iz njih izvući maksimum…

Stoga, nakon što je sudac dao znak za kra prvog dijela, osječki strateg ušao je u svlačionicu i stao ispred svojih igrača. Interpretacija ide ovako nekako:

“Dečki, moramo biti agresivniji nego u prvom dijelu. Basel sjajna momčad. Idemo izaći i potući se s njima”.

Shvatili su ga njegovi igrači ozbiljno…

“Ajmo, ajmo, idemo sad”.

Osječani su se bacili na glavu poput nekad Bodea Millera na skijaškim stazama, i pritisnuli prošlosezonskog četvrtfinalistu Europske lige. Nisu Švicarci mogli – disati! Ulaskom Argentinca Ramona Miéreza u 64. umjesto Erosa Grezde i sjajnom igrom Bočkaja i Silve, bijelo-plavi su zaigrali nogomet koji može i mora biti putokaz Nenadu Bjelici kako njegova momčad treba izgledati u HNL-u. Konstantni visoki presing uz pritisak. Takav nogomet svim navijačima Osijeka treba uljevati nadu i probuditi optimizam za budućnost…

“Kao navijač Osijeka vidim svjetlo i pozitivu. Nenad Bjelica unio je neke promjene u momčad i to je evidentno. Zamjenom nekih igrača u utakmici protiv Basela je u potpunosti pogodio. Sigurno da se neka pozitiva da izvući iz ovog dvoboja, unatoč ispadanju iz natjecanja. Prvo poluvrijeme je nažalost izgledalo kao kad je Hrvatska igrala protiv Portugala sad nedavno. Jednostavno, nekako mi je dvoboj izgledao kao repriza tog dvoboja. No, u drugom dijelu Osijek se probudio. Vjerojatno je tome kumovao i ‘ugodan’ razgovor na poluvremenu s trenerom i pokazali su se goropadniji, čvršći, djelovali su da više žele pobjedu. Basel je u prvom dijelu utakmice pokazao svoju čistu kvalitetu, zabili su dva gola, imali veliku razliku i mislili da će im do kraja biti lako. No, nije im bilo. Još bi dodao da sa tim šansama koje je Osijek imao, a bilo je tu na kraju 4-5 lijepih prilika, uz 2-3 situacije koje su, onako, malo mirisale na nekakve čudne sudačke odluke, odnosno bilo su to odluke koje su donešene u korist Švicaraca. Ne bi bilo korektno, naravno, izvlačiti se na suce, više pažnje pridavati tome, ali tako je bilo. No, treba naglasiti i da nismo defanzivno dobro ušli u utakmicu i sad je to ono pitanje je li čaša polupuna ili poluprazna”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši nogometaš i kapetan Osijeka, miljenik navijača Ivo Smoje, koji je bio jedan od rijetkih sretnika koji je prisustvovao samoj utakmici. Za njega navijači Osijeka govore, oslovljavaju ga s riječju klupska legenda. Tako mlad, a već legenda…

‘Treba gledati pozitivn ‘

Kao branič, prema podacima s Transfermarkta, Smoje je igrao za Osijek, NK Grafičar Vodovod, bio je i igrač Dinama (bez upisanog službenog nastupa), Segeste, Kamen Ingrada, a 2009. prelazi i u splitski Hajduk. Karijeru je završio 2014. upravo u Osijeku. Nakon igračke karijere bio je i član Zekićevog stručnog stožera u Osijeku. Trenutno se malo odmaknuo od nogometa, posvetio se privatnom biznisu i obitelji, i sad mu to odgovara. No, nogomet je dalje dio njega…

“Treba gledati pozitivno na ovaj dvoboj Osijeka jer su dečki pokazali da mogu, bez obzira na rezultat. Vjerujem da će oni biti sad opasniji još u prvenstvu, koncentriraniji na ligu i na Kup. Bjelica je, doduše, najavljivao da ga zanima sva tri kolosjeka ali moje neko iskustvo kaže da kadar Osijeka ipak mora biti puno širi, da bi mogli pratiti takve zahtjeve koje igranje nogometa na tri kolosjeka i zahtjeva. No, isto tako morat će pokazati visoku razinu nogometa i u HNL-u. I iz te priče se da izvući pozitivno”.

Nezahvalno je govoriti o suđenju, no dojam je kao da je on sinoć bio na strani Basela. Bile su tu dvije situacije. Ona u 69. minuti kad je Kleinheisler evidentno bio povučen unutar kaznenog prostora Basela. No, José Luis Munuera Montero iz Španjolske je pustio igru. Nakon toga, dogodila se i ona situacija pred sam kraj dvoboja, u trenutku osjekovih juriša, kad je u kaznenom prostoru pao netko od igrača domaćeg sastava.

Također, pamtimo i ono bahato guranje Cabrala, koji je pred samim sucem odgurnuo Žapera, za što je dobio samo žuti karton.

“Sudac mu je tu malo progledao kroz oči, malo mi je izgledalo kao da njegov stric mu sudi utakmicu. Nažalost, nema tog VAR-a jer, da ga je bilo, to povlačenje Kleinheisler bi se provjeravalo, sasvim sigurno, a samim time i uvidjelo. Sudac nije nešto pretjerano sad pomagao Baselu, nije mu sudačka pomoć niti bila potrebna, ali recimo da je sudac više respektirao momčad Basela. No, isto tako treba biti realan i reći da nam je slabo prvo poluvrijeme kumovalo porazu”.

Miérez se pokazao kako je pravi igrač, živa vatra, bombetinom u 78. minuti zatresao je i stativu…

“U Osijeku ima materijala za nešto više u HNL-u. Nažalost, nije Osijek sazrio za nešto više na euro nivou”.

Silvin potez bio je očaravajuć – Neymarovski

U 73. minuti Silva je na desnoj strani, uz korner liniju, napravio bezobrazno dobar potez kad je petom prebacio loptu na drugu stranu oko igrača, došao do nje, ubacio u peterac i iznudio korner. Potez majstora, onako Neymarovski bi rekli…

“O da. Radi takvih poteza se plaća ulaznica, dolazi na sportska borilišta. To je bilo nešto što se nema prilike stalno vidjeti. Sjajno, sjajno. Izgledalo je nestvarno dobro”.

Tračak nade stigao je u 84. minuti kada su Osječani zasluženo smanjili rezultat. Iz prekida je ubacio Pilj, a Majstorović odlično skočio i glavom pogodio sam desni kut ovaj puta nemoćnog Nikolića. Osijek je jurišao, ali juriši nisu materijalizirani golom za 2:2. Imali su domaćini pred kraj šansu na ubačaj, ali nitko nije bio u kaznenom prostoru na pravom mjestu…

“Neko iskustvo mi kaže da, kad u ovako važnom dvoboju podbaciš u prvom poluvremenu, teško je to kasnije okrenuti. Da je bio slabiji suparnik, vjerujem da bi mi to okrenuli, pa barem za nijansu. No, Basel je prejak za takvo što. Isto tako sam uvjeren, i to želim posebno naglasiti, da su na stadionu bili navijači, da je bio onaj huk, velika vjerojatnost da bi se Osijek vratio u igru. Ta navijačka energija vratila bi naše dečke, dignula bi ih još više. No, nije ih nažalost bilo. I nismo uspjeli. Moramo biti do kraja iskreni i kazati kako je nedostajalo i malo sreće”, priča nam Ivo Smoje.

Možda je sad ovo patetika što ćemo kazati, ali ovakve utakmice, porazi, grade karakter, dobra su škola za budućnost. Sjetimo se samo 2008. i Eura u Austriji, onog za hrvatski nogomet bolnog trenutka na Prateru kad smo u doslovno posljednjoj sekundi drugog produžetka dobili gol od Turaka za 1:1, a onda i ostali prekratki za to polufinale u lutriji jedanaesteraca.

“Potpisujem skroz. Ako Osijek ima ozbiljan dugoročan projekt, a očito ima, mi za godinu, dvije ili tri možemo očekivati još bolji, kvalitetniji i za Europu bolji Osijek”.

Pakleni Arthur Cabral

Taj Arthur Cabral se pokazao kao pakleni igrač. Iako je prebolio koronavirus i nije bio 100 % spreman za ovu utakmicu, vidjelo se da prilikom sprinteva malo gubi zrak i treba mu tridesetak sekundi da uhvati zraka, dođe sebi, Brazilac je na kraju napravio dar-mar osječkoj obrani. Upravo je on u 18. zabio za vodstvo Basela od 1:0. Naivno je na lijevoj strani Baselova napada ispao Mile Škorić, trebao je raditi prekršaj u toj sitiaciji, a u nastavku akcije pogodio je Cabral na ubačaj Valentina Stockera.

“Reći ću vam da u Osijeku, barem što se tiče europskih dvoboja, ne pamtim takvog centralnog napadača. On je klasični centralni napadač, masivni, jaki, a takvi izumiru. Uživo ga je bilo milina gledati. Tako nešto moćno, s toliko smisla za nogomet, to je klasa. Ti južnoamerikanci su malo divlji, a on je čista ekstra klasa”, zaključio je Ivo Smoje.