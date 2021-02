Nogometnim klubovima diljem svijeta smanjeni su prihodi zbog raznih restrikcija povezanih s pandemijom koronavirusa. Naravno, izostanak navijača na tribinama se osjeti, kao i manjak prihoda od prodaje navijačkih artikala, dresova i sličnog.

Kao što je slučaj u mnogim nogometnim velikanima, Milan uvodi restrikcije koje će se odnositi na plaće igrača. Milan ionako nije trošio prevelike svote na svoje igrače, a sad Gazetta dello Sport javlja da su uveli restrikcije i na plaće igrača.

🔴⚫️ AC Milan have set a limit for the wage bill.

There are only few exceptions. Do you agree with the management's strategy? https://t.co/uRdGIjhOi8

— Milan Reports (@MilanReports) February 12, 2021