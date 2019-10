MILAN U DIVLJOJ UTAKMICI IZBORIO POBJEDU: Mariani pokazao ček četiri crvena kartona, Rebić odgledao utkamicu s klupe

Milan je sada 11. s 9 bodova, a Genoa je ostala predzadnja sa svega pet osvojenih bodova

Nogometaši Milana pobijedili su u 7. kolu Serie A u gostima kod Genoe s 2:1 i tako prekinuli seriju od tri poraza zaredom.

Povela je Genoa golom Danca Lasse Schönea u 41. minuti, no Milan već početkom drugog dijela dolazi do preokreta. Prvo je u 51. minuti iz solo akcije pogodio Theo Hernandez, a u 57. minuti igrač Genoe Davide Biraschi skrivio je penal koji je u gol pretvorio Franck Kessie. Biraschi je pritom i isključen, a u 79. minuti “pocrvenio” je i igrač gostiju Davide Calabria. U 90. minuti vratar Milana Reina ruši Koumaea, no španjolski vratar ipak brani penal Schöneu.

Šlag na tortu ove nevjerojatno intenzivne utakmice dodao je i Samu Castillejo koji je na samom kraju utakmice zbog nesportskog ponašanja zaradio crveni karton, drugi za Milan i četvrti na utakmici.

Za Genou je cijelu utakmicu odigrao Marko Pajač, a Ante Rebić je susret odgledao s klupe Milana.

Milan je sada 11. s 9 bodova, a Genoa je ostala predzadnja sa svega pet osvojenih bodova.