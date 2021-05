Lomit će se sudbina mnogih klubova u zadnjem kolu talijanske Serie A sljedećeg vikenda, a derbi koji će se pratiti s velikim interesom je onaj Atalante i Milana.

Momčad iz Bergama mimo svih očekivanja ima priliku završiti sezonu na drugom mjestu talijanske lige. U prednosti je ispred Milana dva boda i u posljednjoj utakmici sezone u dobroj je situaciji da završi priču.

Veliku će ulogu u toj utakmici imati hrvatski napadač Ante Rebić. Čini se da će Rebić nastupiti od prve minute, i to u samom vrhu napada. U odsutnosti Zlatana Ibrahimovića Rebić je pokazao da može itekako dobro odigrati na toj poziciji, a najbolji dokaz je i onaj hat-trick protiv Torina.

Rebića je, uz Raphaela Leaa, kao ključnog čovjeka Milana u najvažnijoj utakmici sezone uvrstila i talijanska Gazzetta. Pogledajte kako je izgledalo današnje izdanje njihovog lista:

📸Gazzetta: AC Milan relies on Rafael Leao and Ante Rebic in the final sprint for the Champions League #ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/coSXX02QNn

— Milan Reports (@MilanReportscom) May 21, 2021