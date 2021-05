MILAN PRONAŠAO NOVOG VRATARA U REDOVIMA FRANCUSKOG PRVAKA: Bit će zamjena za Donnarummu koji sigurno odlazi

Talijanski prvoligaš Milan potpisao je ugovor s vratarom francuskog prvaka Lillea Mikeom Maignanom na pet godina, objavio je talijanski klub u četvrtak.

Maignan je odigrao svaku minutu u francuskom prvenstvu, čuvajući vrata Lillea koji je u utrci za naslov iza sebe ostavio PSG s jednim bodom više.

“Vratar je potpisao ugovor s Rossonerima do 30. lipnja 2026. i nosit će dres s brojem 16″, navodi se u klupskom priopćenju.

🎙️ Mike Maignan "I am really happy to be at AC Milan, it is one of the biggest clubs in the world, with ambitions and plans for the future. I am very happy to be here and what I can bring to this project". pic.twitter.com/JmN6pbXoDD

— Milan Posts (@MilanPosts) May 27, 2021