Još jedan Hrvat mogao bi završiti u redovima Milana. Kako danas javlja poznati talijanski medij Tuttosport, Milan na svom radaru već duže vrijeme ima 18-godišnjeg veznjaka Luku Sučića.

Pisalo se o tome već i prije, no vijest sad stiže iz još jednog izvora, tako da je ta priča sad vrlo, vrlo ozbiljna.

Sučić je jedan od najtalentiranijih nogometaša svoje generacije, nastupa trenutno za Salzburg, a član je i hrvatske U19 reprezentacije za koju je upisao tri nastupa.

📰Tuttosport: AC Milan follows with great interest Luka Sučić, an 18 year-old midfielder, Croatian of Austrian origin. He's a player for RB Salzburg. pic.twitter.com/to8RkrZWhs

— AC Milan Reports (@ACMReports) November 14, 2020