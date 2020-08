Ante Rebić još je uvijek na čekanju u Milanu. Iako nema službene potvrde, hrvatski reprezentativac gotovo će sigurno ostati na San Siru, ali još uvijek Milanezi smišljaju kako bi ga za što manje novca doveli. Talijanski Tuttosport donosi vijest da je Milan došao do formule kojom bi doveo Rebića.

Vatreni trenutno vrijedi 24 milijuna eura prema Transfermarktu, a navodno u svojem ugovoru s Eintrachtom ima klauzulu po kojoj Fiorentini, klubu za koji je igrao prije odlaska u Njemačku, pripada velikih 50 posto od njegovog sljedećeg transfera jer su ga Viole prodale Nijemcima za samo dva milijuna eura.

📰 @tuttosport: Milan definitely want to buy out Ante Rebic but there is the problem with the 50% clause on future resale that the German club have to pass to Fiorentina. Among the hypotheses there is also that of extending the loan of the two players for a third year. pic.twitter.com/qXgrC6PT9J

— TeamMilanAC (@TeamMilanAC) August 20, 2020