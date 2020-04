MILAN DOVODI REBIĆU OMILJENOG SUIGRAČA: Planiraju stvoriti ubojiti tandem, ali ipak postoji jedan mali problem

Plaćen je golemih 60 milijuna eura, a to je cifra koju si Milan ne može priuštiti

Taman prije nego što je globalna pandemija koronavirusa zaustavila svijet sporta, AC Milan se počeo dizati i hvatati priključak za vodećima u Serie A. Stigao im je Zlatan Ibrahimović, proigrao je Ante Rebić i zabio čak sedam golova u proljetnom dijelu sezone, ali onda se sve počelo raspadati dolaskom korone.

Zvonimir Boban je napustio klub, a za njim će i Zlatan Ibrahimović, a Milan sada potražuje novog napadača i bacili su oko na Realova Luku Jovića. Mladi Srbin nije se snašao u Madridu, a plaćen je nemalih 60 milijuna eura. Kako Real ima neke svoje planove rekonstrukcije, koje mogu provesti i bez Luke Jovića, tako je Milan počeo bacati udicu i mamiti Jovića, a imaju mu što i ponuditi, odnosno koga.

Problem cijene

Rebić i Jović činili su sjajan tandem u Frankfurtu, a Milan planira baš to, ujediniti nekadašnji duo. Tako barem tvrdi Calciomercato, koji ističe kako je ovo velika prilika za Milan jer Realu trenutno nije u planovima, odnosno ovi navodno planiraju kupovati napadača što znači da na Jovića vjerojatno neće računati.

No, u cijeloj toj priči postoji problem, a to je baš ta Jovićeva cijena. Plaćen je golemih 60 milijuna eura, a to je cifra koju si Milan ne može priuštiti. Međutim, koronakriza mogla bi barem malo sniziti cijenu Joviću i dodamo li na to činjenicu da ga Real ne treba, možda se klubovi na kraju i nađu negdje na sredini.

U svakom slučaju bilo bi zanimljivo vidjeto Jovića i Rebića u Milanu, tko zna bi li bili onako učinkoviti.