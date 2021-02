MILAN BADELJ MAESTRALNO ASISTIRAO U RUŠENJU NAPOLIJA: Pogledajte fantastičnu reakciju srebrnog Vatrenog

Milan Badelj asistirao za vodeći gol Genoe

U posljednjem subotnjem dvoboju 21. kola talijanskog nogometnog prvenstva Genoa je na svom travnjaku svladala Napoli s 2:1 (2:0), a dodavač kod vodećeg pogotka domaćina bio je hrvatski reprezentativac Milan Badelj. Vatreni je u 11. minuti sjajno pratio jedno izlaženje igrača Napolija na svoju polovicu, a na pogrešno dodavanje Hrvat je reagirao tako da je iz prve poslužio maestralno Pandeva.

Genoa 2-1 Napoli – ALL GOALS ⚽🎥pic.twitter.com/tblSgxVJky — 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖠𝖫𝖲 (@Fastgoal2) February 6, 2021

17 – Since Davide #Ballardini return, only Juventus (18) gained more points in Serie A than Genoa (17); the Grifone has conceded only 5 goals in these 8 league games, less than any other team. Metamorphosis.#GenoaNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 6, 2021

Napoli uspio samo smanjiti zaostatak

Dvostruki strijelac za Genou bio je upravo spomenuti 37-godišnji makedonski napadač. U 11. minuti je iskoristio dodavanje Milana Badelja i prvi put svladao Ospinu, a isto je ponovio u 26. minuti kad ga je odlično poslužio Slovenac Miha Zajc.

Napoli je do kraja dvoboja uspio samo smanjiti zaostatak, a u 79. minuti strijelac je bio Politano. Momčad Gennara Gattusa ostala je s 37 bodova na petom mjestu, dok je Genoa s 24 boda skočila na 11. poziciju.