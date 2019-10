‘MI SMO BRAĆA, JA SAM IZ VINKOVACA ON IZ VUKOVARA’: Mihajlovićev pomoćnik otkrio nepoznate detalje iz života teško bolesnog srpskog trenera

Kaže kako su on i Siniša kao braća, čak su i kumovi, a čak je i sina nazvao po njemu

Najbolji prijatelj, kum i pomoćnik srpskog trenera Siniše Mihajlovića na klupi Bologne, Miroslav Tanjga, dao je veliki intervju talijanskog Gazzetti dello Sport u kojoj je otkrio manje poznate detalje iz života srpskog trenera koji trenutno vodi tešku bitku s leukemijom.

“Miha i ja živjeli smo udaljeni desetak kilometara. Ja sam iz Vinkovaca, on iz Vukovara. Upoznali smo se na nogometnim terenima jer ja sam igrao za Dinamo iz mog rodnog grada, a on za Borovo. Zatim smo obojica otišli u Novi Sad i s tamošnjom Vojvodinom 1989. senzacionalno postali prvaci tada jake jugoslavenske lige. To je bilo iznenađenje u rangu onog da Bologna osvoji Serie A. Siniša je bio nezamjenjivi lijevi bočni, a ja stoper. Onda smo se opet našli u Crvenoj zvezdi. Ali momčad koja je pokorila Jugoslaviju, Europu i svijet ekspresno se raspala zbog rata u bivšoj Jugoslaviji. Siniša je otišao u Romu, a ja nakon kratkog boravka u Udineseu, u Fenerbahče”, rekao je u uvodu Tanjga.

Braća i kumovi

Kaže kako su on i Siniša kao braća, čak su i kumovi, a čak je i sina nazvao po njemu.

“Siniša i ja smo kao braća. Jedan drugom smo vjenčani kumovi. Njegov sin nosi moje ime, a moj njegovo. Ljudi me često pitaju što bih dao da je on tu, sa mnom na klupi. A ja im svima odgovaram isto: Ništa. Zato što je on stalno sa mnom, u svakom trenutku mog života i u svakoj situaciji. Kao i ja s njim. Mi se stalno vidimo i čujemo, čak i kada ne pričamo”, priča Tanjga.

Igrao s Kovačem i Kloppom

Tanjga je igrao nogomet s trenerskim velikanima poput Kloppa, Kovača…

“Trener sam postao nakon što sam 1999. igračku karijeru završio u Mainzu. Prvo sam dvije godine bio skaut, pa sportski direktor Vojvodine, a zatim sam počeo raditi sa Sinišom. Nemam trenerskog uzora, ali činjenica je da sam igrao s nekoliko nogometaša koji su postali sjajni treneri. Osim s Mihajlovićem, tu su još Klopp, s kojim sam igrao u Mainzu, te Niko Kovač, moj suigrač u Herthi. Spomenuo sam Kloppa, pa ću onda ovako objasniti koliko nam Siniša nedostaje svima u Bologni: Zamislite da Liverpool mjesecima mora bez Kloppa. Eto koliko nam fali. Kada sam saznao da ima leukemiju bilo mi je grozno, užasno. Ali Siniša će pobijediti bolest i vratit će se, znam to”, smatra Tanjga.

Kaže kako ima samo jednu želju, da se Mihajlović vrati.

“Želim samo da nam se Siniša vrati i da onda s njim izborimo Europa Ligu”, skroman je Tanjga.