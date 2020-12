MESSIJU JE NAJBOLJE DA ODE IZ BARCELONE: Izbio novi rat zbog argentinskog čarobnjaka. Sada je trener započeo kaos?

Izjave nisu baš najbolje sjele Koemanu pa je javno odlučio prozvati upravu

Na pomolu je novi interni rat u Barceloni. Naime, novi trener Barcelone, Nizozemac Ronald Koeman, žestoko je kritizirao nedavne izjave vršitelja dužnosti predsjednika kluba Carlesa Tusquetsa.

Tusquets je nedavno rekao kako bi financijska situacija bila puno bolja da se Barcelona ovoga ljeta riješila Lionela Messija kada je on to uistinu i htio. Međutim, te izjave nisu baš najbolje sjele Koemanu pa je javno odlučio prozvati upravu.

“Svi znamo Leovu situaciju. Ako bi netko trebao odlučivati o svojoj budućnosti, onda je to Leo. Komentari izvan kluba o ovoj situaciji me ne zanimaju, to ne možemo kontrolirati, ali komentari unutar kluba nam ne daju mir koji nam treba”, rekao je Koeman.

Krivo ga je shvatio?

Tusquets za zatim pokušao vaditi i pravdati rekavši da ga Koeman možda nije dobro shvatio.

“Nisam rekao da bih ja prodao Messija, samo bi to bilo financijski dobro za klub. Bilo bi bolje jer ima najveću plaću od svih igrača. No ja sam nitko, odluka je njegova i moj odjel ne može donijeti takvu odluku. Ako je potrebno, pričat ću s Koemanom i reći mu da me krivo shvatio, jednostavno sam radio matematiku. Messi na terenu nadoknađuje trošak, ali Barcelona ne ovisi o jednom čovjeku”, rekao je Tusquets.

Samo da podsjetimo, Messi je ljetos zatražio odlazak iz kluba, ali sve je zaustavio bivši predsjednik Josep Maria Bartomeu koji se pozvao na klauzulu u ugovoru koja kaže da svatko tko želi dovesti Messija mora platiti 700 milijuna eura. Nitko nije poslao takvu ponudu, pa je Messi ostao i čeka istek ugovora sljedećeg ljeta.