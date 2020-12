MESSIJU ĆE PASTI MRAK NA OČI KADA OVO VIDI: Trener Barcelone napravio nedopustivo. Pogledajte što je rekao o svojim igračima

Barcelona je sada u golemom zaostatku za vodećim Atleticom, čak 12 bodova

Nogometaši Barcelone doživjeli su poraz u 12. kolu Primere izgubivši 1-2 kod novoga prvoligaša Cadiza zahvaljujući katastrofalnim pogreškama vratara Marca-Andrea ter Stegena.

Da u Cadizu neće biti lako po Katalonce vidjelo se već u 9. minuti kada je Gimenez doveo domaćine u vodstvo nakon velike pogreške vratara Ter Stegena, koji je ispustio loptu. Barca je izjednačila autogolom Alcale (56), da bi pobjedu Cadizu i četvrti poraz Barce donio veteran Alvaro Negredo iskoristio nesmotreno dodavanje ter Stegena.

Barcelona je sada u golemom zaostatku za vodećim Atleticom, čak 12 bodova, a nakon utakmice trener Barcelone samo je dodatno pogoršao situaciju. Ronald Koeman napravio je gotovo nedopustivo i svu je krivicu svalio na svoje igrače te ih je javno prozvao.

“Teško je objasniti ovakav poraz. Došli smo ovdje s dobrim nizom rezultata. Prvo poluvrijeme nije bilo dobro, a u drugom smo bili bolji. Izgubili smo zbog pogreške kakva se ne očekuje od naše ekipe. Igrači nisu bili fokusirani, stav ekipe nije bio dobar, nisu krivi samo braniči”, rekao je Koeman i zatim nastavio s kritikom.

‘Hitno se moramo popraviti’

“Teško je objasniti neke golove koje primamo. Mislim da je u pitanju manjak koncentracije i agresivnosti na lopti. Ne mogu objasniti kako smo primili drugi gol. Ovo je veliki korak u utrci za titulu. Jako smo razočarani, ali moramo to prihvatiti. Zaostatak od 12 bodova za Atletico Madridom je golem. Ima još puno utakmica, ali ako ne smanjimo razliku između toga kako igramo kod kuće i toga kako igramo u gostima, neće nam biti pomoći”, veli Koeman.

Nakon toga nahvalio je protivničke igrače.

“Uvijek morate analizirati utakmice. Mislim da smo prema naprijed stvorili dovoljno prilika, ali njihov golman je bio fenomenalan. Kad takva ekipa povede, zatvori se i kasnije je teško zabiti gol. Primili smo golove kakve druge momčadi koje sam trenirao nikad ne bi primile”, rekao je Koeman i onda još udario kritiku za kraj.

“Mi smo Negredu servirali gol za pobjedu. To je naša pogreška. Ne smijemo primiti takav gol. Ovo nije jedini takav gol i to me boli. Nismo dovoljno agresivni u obrani i ne osvajamo duele. Hitno se moramo popraviti”, završio je.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.