MESSIJEV VELIKI INTERVJU OSTAVIT ĆE MNOGE U ČUDU: Otkrio tko je za njega najveći svih vremena i gdje će nastaviti karijeru

Messi je otkrio neke dosad nepoznate detalje iz svog života

Prema mnogima ponajbolji nogometaš svih vremena Argentinac, Lionel Messi, dao je veliki intervju za argentinsku TV postaju TyC Sports, koju prati cijela Južna i većio dio Sjeverne Amerike. Messi je otkrio neke dosad nepoznate detalje iz svog života, a posebno su zanimljivi oni koji se dotiču nastavka karijere, odnosno, njegova mišljenja o tome tko je najbolji svih vremena.

Za koga Messi na kraju navija? Bilo je govora o tome da navija za River, pa za Indepediente, ali istina je drugačija.

“Govorili su o meni da sam navijač River Platea, to je bilo onda kada smo igrali finale Svjetskog prvenstva 2014. Govorili su i da navijam za Independiente jer sam kao dječak nosio dres tog kluba, ali samo zato jer mi se kao klincu svidjela majica. Istina je međutim samo jedna. Oduvijek sam navijao za Newell’s Old Boys. I još uvijek za njih navijam”, rekao je Messi.

Najveći derbi i najveći svih vremena

Messi je odigrao bezbroj El Clasica, ali za njega je jedan derbi još uvijek jači. “River – Boca Juniors ili derbi Rosarija. Oni jesu donekle kao Barcelona – Real, ali su puno luđi jer je Argentina puno luđa. Ne pobijediti u derbiju ondje znači jako, jako težak život. U Španjolskoj kada izgubiš, nikom ništa. U Argentini ne možeš izaći iz kuće. To je ludost, ali je tako. Ljudi u Argentini drukčije doživljavaju nogomet. U biti, svakodnevna se ludost samo prenosi i na nogomet. Osobno, jako bih volio igrati derbi Neweill’s Old Boys – Rosario Central. To je ludnica”, veli Messi.

Najbolji napadač svih vremena za njega je brazilski fenomen, Ronaldo.

“Ronaldo. On je fenomen. Od svih napadača koje sam ikada vidio, on je najbolji. On je nevjerojatan”, smatra Messi.

Gdje će završiti karijeru?

Govorilo se dosta o tome, a čak je svojevremeno i on sam tako govorio, da će karijeru završiti u Argentini u Newellu, ali vremena se mijenjaju. “Ma uopće ne želim otići iz Barcelone. Ne vidim se kako bih uopće mogao otići odavde. Sanjao sam da ću jednog dana igrati u Argentini, u Newellu, ali ne znam baš hoće li se to dogoditi. Osim toga, tu je i moja obitelj koja dolazi ispred mojih želja”, rekao je Messi.

Koliko mu znače golovi. “Ja nisam strijelac niti napadač. Volim dolaziti iz pozadine, uzeti loptu i kreirati. Naravno, volim postići gol, ali to mi nije opsesija. Ne živim zbog toga. Ako dugo ne dotaknem loptu, jednostavno mislim da niti ne igram, da sam ispao. Uvijek volim sudjelovati u akciji. Baš svakoj akciji”, kazao je Messi.

Koji gol za Barcelonu će zauvijek pamtiti. “Gol u Rimu, u finalu Lige prvaka protiv Manchester Uniteda 2009. godine. Golovi prema mom mišljenju mogu biti lijepi i vrlo važni. Ovo je bio takav. To je bio trenutak, gol koji smo zaokružili cijelu jednu eru s Pepom Guardiolom i u tom trenutku osvojili treći veliki trofej u njegovoj, Guardiolinoj prvoj sezoni. Nešto što Barcelona nikada nije ostvarila. Taj je pogodak zaokružio spektakularnu utakmicu”, izjavio je Messi.