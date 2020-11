Najbolji nogometaš današnjice, veliki Leo Messi nije razgovarao s novinarima u Barceloni još od kad je 4. rujna najavio da ostaje na Camp Nou, kad je unatoč želji za odlaskom zaustavljen od tadašnjeg predsjednika Barçe Josepa Marije Bartomeua. I danas popodne, po dolasku na privatni letački terminal u zračnoj luci El Prat, eksplodirao je kad su ga pitali o izjavama bivšeg predstavnika Antoinea Griezmanna.

“Dosta mi je uvijek biti problem svega u klubu”, kratka je bila Messijeva izjava jasna ali glasna izjava, koja je odjeknula Španjolskom. Katalonski Mundo Deportivo piše kako je Eric Olhats, bivši agent Griezzmanna, koji je za France Football kazao kako je Antoine “stigao u klub u kojem postoje ozbiljni problemi i gdje Messi kontrolira sve”…

Eric Olhats za France Football je kazao:

“Antoine je došao u klub i odmah upao u probleme jer klub funkcionira tako da Messi ima svoj stav u svemu i tako da on kontrolira sve. On je u isto vrijeme car i monarh, a na Antoineov dolazak nije gledao blagonaklono. Bio je drzak, to se osjetilo. Uvijek sam slušao o tome kako Antoine nema problem s Messijem, ali nikad nisam čuo suprotno”, rekao je Olhats pa dodao:

“U mojim očima je jasno da je Messi rekao da odlazi samo zato da vidi koliku moć još uvijek ima u klubu. Klasični Messi! Koliko god je dobar na terenu toliko je loš izvan njega. Barcelona već neko vrijeme pati zbog njega. On je rak tog kluba.”

Messi, vidno ljut, došao je s plaćanja carine nakon što je sletio privatnim letom iz Perua, gdje je njegova momčad sinoć pobijedila (0:2) u kvalifikacijskoj fazi Svjetskog kupa 2022. Dao je autograme okupljenim fanovima.

“I nakon 15 sati leta zatičem osobu koja vrši inspekciju. To je ludo “, izjavio je nakon pola sata čekanja na terminalu da riješi postupak i prije nego što je ušao u automobil kojim je upravljala njegova supruga Antonela Roccuzzo.

Emmanuel Lopes, Griezmannov ujak, također je kritizirao Barcelonu…

Here's the video of Messi 🇦🇷 at the airport upon arrival in Spain 🇪🇸where he is asked 🗣 about the situation with Griezmann's uncle. pic.twitter.com/lB1MNJU2b3

