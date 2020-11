MESSI RUŠI SVE REKORDE: Znači, ovo mu se nikad nije dogodilo; Ali opet, ispisao je povijest

Lionel Messi zabio je svoj 4 gol ove sezone u Ligi prvaka, sva četiri su penali za – povijest!

Najbolji nogometaš svijeta Lionel Messi, gotovo svojim svakim golom sruši neki rekord, tako je bilo večeras u 3. kolu Lige prvaka u Barceloni, u dvoboju protiv Dynama iz Kijeva.

All four of Leo Messi's Barca goals this season have been penalties 🎯 pic.twitter.com/BW7ChmlK8W — B/R Football (@brfootball) November 4, 2020

Naime, Messi je zabio gol za 1:0 iz penala, svoj 4 ove sezone, a zanimljivo da su sva 4 gola i došla s bijele točke. Pa je tako čudesni Argentinac Prema javljanju Barce Time Statsa, bio je to najbrži penal za Barcelonu u svim natjecanjima, kao i najbrži penal u povijesti Lige prvaka.

📊[OPTA] | Lionel Messi has scored his fastest penalty goal for FCBarcelona in all competitions and the fastest penalty goal by a Barcelona player in ChampionsLeague history. pic.twitter.com/bEppuGdNmy — Barca Times Stats (@Stats_BT) November 4, 2020

Također, bio je to Messijev ukupno 71 gol u natjecanjima po skupinama u Ligi prvaka. Službena stranica Lige prvaka na Twitteru javlja taj podatak.

7⃣1⃣ group stage goals for Leo Messi. A #UCL record 🙌 pic.twitter.com/8hw3UKWv8q — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2020

Još jedna zanimljivosti, informacija koja je kao točka na ti ovog Messijevog novog podviga. Messi je sad na 638 golova za Barcelonu, Pele ima 643 gola igrajući u dresu jednog kluba.