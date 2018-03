Messi priznao: ‘Bez njega to nije bilo isto’

Najbolji svjetski nogometaš Lionel Messi priznao je da je privremeno odsustvo prvog trenera Tita Vilanove značajno utjecalo na ovosezonske igre Barcelone.

Vilanova, podsjetimo, zbog tumora parotidne žlijezde gotovo tri mjeseca nije vodio katalonski klub, a u tom ga je razdoblju mijenjao pomoćni trener Jordi Roura.

“Istina je da nam nije bilo lako ove sezone jer smo proživjeli velike promjene u posljednjih godinu dana, još od odlaska Pepa Guardiole. Kad ga je zamijenio Vilanova, to je bilo sjajno jer nije promijenio praktički ništa. No, kad je i on otišao, primijetili smo veliku promjenu, ne zato što Roura nije dobro radio, nego zato što nam je nedostajao prvi trener, onaj koji nas je vodio od prvog dana. Bez njega to nije bilo isto”, priznao je Messi u razgovoru s argentinskim novinarima.

“Sretan sam što smo na kraju osvojili naslov španjolskog prvaka. Radi se o važnom trofeju zbog sjajnih suparnika u ligi, ponajprije Real Madrida, jedne od najboljih svjetskih momčadi. Lijepo je završiti sezonu sa slavljem.”

Dodao je Messi i kako nema potrebe za radikalnim potezima nakon ispadanja od Bayerna u polufinalu Lige prvaka.

“Ne možeš uvijek pobjeđivati. Godinama smo igrali na isti način i suparnici su nas proučavali. No, ne smijemo sada poludjeti zbog ovoga što se dogodilo protiv Bayerna. Ne možemo mijenjati stil igre koji je godinama bio naša karakteristika. Moramo ostati mirni i razmišljati o sljedećoj sezoni”, poručio je Messi i za kraj još jednom naglasio:

“Razmišljam samo o ostanku u Barceloni. Kao što sam rekao i prije, volio bih na kraju karijere igrati u Argentini, ali u Europi neću igrati ni za jedan drugi klub.”