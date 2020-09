Lionel Messi ostaje u Barceloni. Objavio je to sam Argentinac nakon što su tri tjedna trajala previranja oko njegovog ugovora u intervjuu za portal Goal.com.

Messi je za Barcelonu vezan još godinu dana, a otkupna klauzula mu je 700 milijuna eura. Messijev ostanak u Barceloni objavljen je nakon što su klub, a naposljetku i liga pobili tvrdnje Jorgea Messija, Lionelovog oca, da njegova otkupna klauzula više ne vrijedi.

Messi je kao glavni razlog svog ostanka u Barceloni naveo da je ne želi ići na sud protiv svoga kluba, no osvrnuo se na razloge zbog kojih je ovog ljeta htio otići iz Barcelone.

Messi to @rubenuria: "The management of the club led by Bartomeu is a disaster."

