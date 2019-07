MESSI ĆE ZBOG OVOGA UPASTI U PROBLEME: Čileanski kapetan ga isprovocirao, a na kraju stao u njegovu obranu: ‘To je glupost…’

Nije baš najjasnija odluka o crvenom kartonu bila ni Garyju Medelu koji je gurao Messija nakon čega je sudac obojici dao crvene kartone

Argentinska nogometna reprezentacija savršeno je otvorila utakmicu za treće mjesto na Copa Americi. Već nakon 20 minuta u mrežu Čilea natrpali su dva gola. Međutim prije kraja prvog dijela. U 37. minuti ostali su bez kapetana Lionela Messija.

Došlo je do naguravanja između njega i Medela, a paragvajski sudac Mario Diaz de Vivar obojici je pokazao crveni. Medel je gradio loptu, a Messi ga je gurnuo pa je došlo do naguravanja. Umalo su se fizički obračunali, a sudac je dotrčao i pokazao im crvene kartone. Messiju je to bio drugi crveni u karijeri.

”Odlazim miran s prvenstva iako nisam mogao završiti utakmicu. Ni ovaj put se nije gledao VAR, a mogli su vidjeti naknadno da nije trebalo biti isključenja. Ne trebamo biti dio njihove korupcije. Prema nama nisu pokazali poštovanje na ovoj Copi. Suci i korupcija, zbog njih mi nismo u finalu. Nadam se da suci i VAR neće utjecati na finale i da će dopustiti Peruu da se bori za naslov. Neka urade što žele, ali istina se morala reći”, rekao je Messi koji bi nakon ovakve izjave mogao biti u problemima.

Medelu ništa nije jasno

Nije baš najjasnija odluka o crvenom kartonu bila ni Garyju Medelu koji je gurao Messija nakon čega je sudac obojici dao crvene kartone:

“Iskreno, taj karton je glupost. To sve skupa nije bilo ni za žuti karton, a kamoli za crveni. Sudac je morao bolje reagirati”, rekao je čileanski kapetan.

Također, zvijezda Argentine nije htjela primiti medalju za treće mjesto koju je njegova momčad osvojila.

Počelo protiv Brazila

Podsjetimo, po mnogima najbolji igrač na svijetu bio je jako frustriran suđenjem u utakmici Argentine i Brazila u polufinalu Cope. Brazil je pobijedio Argentinu 2:0, a Messi je tad izjavio:

“Na ovoj Copi valjda su se umorili od korištenja VAR-a, pa ga danas uopće nisu koristili. Dosad su sudili usrana igranja rukom, usrane prekršaje i usrane penale, a danas ništa. Mislim da nam nisu dosuđena dva jedanaesterca. Nevjerojatno. Nadam se da će CONMEBOL nešto poduzeti, iako se ne nadam ničemu jer ga kontrolira Brazil.”