MEGAZVIJEZDA BARCELONE PROGOVORILA O MESSIJU I OTKRILA TAJNU: O ovom se šuti; Trese se Katalonija nakon dramatične ispovijesti

Francuska nogometna zvijezda Antoine Griezmann gostovao je u talk showu Jorgea Valdana, velike zvijezde Reala 80-ih. Intervju koji je Griezmann kasno sinoć dao za Valdana odmah je postao glavna tema u Španjolskoj, a današnjim naslovnicama tamošnjih medija dominiraju njegovi najzanimljiviji dijelovi. Već danima u Španjolskoj po medijima se piše o intrigantnom lošem odnosu Messija i Griezmanna.

Nakon što je Griezmannov bivši agent, za France Football, kazao neke stvari koje su ozbiljno pogodile samog Messija, kao i klub Barcelona u konačnici.

Treći najskuplji igrač u povijesti Barcelone

Stoga ne čudi što je upravo odnos Messija i Griezmanna najviše odjeknuo i najviše zanima samu javnost. Je li Messi vladar u klubu, zašto je stric rekao to što je rekao, je li nezadovoljan… Sve to, i još puno više, Griezmann je rekao…

Griezmann je objasnio i zašto je 2018., godinu dana prije prelaska u Barcelonu, izigrao dogovor s tim klubom i ostao u Atleticu, zbog čega je postao omražen kod navijača Barce, ali i očito kapetana momčadi Messija. Špekulira se, ali sve glasnije i jasnije, da je velikom Argentincu upravo to zasmetalo.

Inače, Griezmann je tako godinu i pol nakon dolaska u Barcelonu i jako puno kritika na račun svoje igre konačno progovorio. Treći najskuplji igrač u povijesti Barcelone, za kojeg je Atleticu plaćena odšteta od 120 milijuna eura, u razgovoru je kazao kako smatra da nakon toliko neopravdanih i teških kritika na njegov račun je došlo vrijeme da postavi stvari na svoje mjesto, prenosi Football Espana.

“Baš sam predugo trpio svakakve komentare na svoj račun i ružne stvari koji mi se događaju i odlučio sam da je dosta toga”, tako je Griezmann počeo svoje dugo očekivano izlaganje, koje je trajalo oko 40 minuta. Griezmann je objasnio zašto ovo radi:

“Kako bih svima pokazao da nemam nikakvih problema ni s kim i da sam fokusiran samo na to da na terenu budem što bolji.”

Prošlog tjedna, kandidat za predsjednika Barcelone Victor Font je za Cadena Cope rekao kako se potpisivanje Antoinea Griezmanna nije ni trebalo dogoditi.

U izvještaju Cadena Copa stoji da su Griezmanna uistinu jako povrijedili takvi komentari. Prethodnog tjedna Griezmannov bivši agent Eric Olhats zapalio je dobrano čitavu situaciju rekavši France Footballu, prema prenošenju katalonskog Mundo Deportiva, sljedeće:

“Antoine je stigao u klub s ozbiljnim problemima u kojem Messi sve kontrolira. On je i car i monarh i nikako ne gleda na Antoineov dolazak u momčad Barcelone dobrim očima. Messijev stav bio je katastrofalan i razočaravajući, natjerao ga je da to i on osjeća. Uvijek sam čuo od Antoinea da on nije imao problema s Mesijem i da ih nema ni sad, ali nikada obrnuto. To je režim terora. Ili ste s njim, ili ste protiv njega. Da, Messi je upravo takav tip.”

U vijestima u Barceloni dominirali su Messijevi zahtjevi da napusti klub u bliskoj sezoni, a njegova budućnost u klubu nakon ove sezone nije jasna. Čini se da su ti komentari bili razlog zašto je Argentinac prošli tjedan kazao novinarima na aerodromu u Barceloni:

“Dosta mi je uvijek biti glavni problem za sve u klubu”.

Antoine Griezmann jučer je konačno sve rekao:

“Kada sam potpisao za klub tražio sam oprost zbog odgode transfera i izjave da neću potpisati za Barcelonu. Rekao sam tada Lionelu Messiju da ću dati sve na terenu za klub. Razgovarao sam s Leom odmah po svom dolasku u klub i rekao mi je da kada sam odbio prvu priliku za dolazak da sam ga opasno zeznuo jer je on moj transfer zatražio javno, ali isto mi je tako rekao da me podržava. Leo zna da ga jako poštujem i da mu se divim”, otkrio je Griezmann za Universo Valdano i nastavio:

“Umara me, žalosti i čini depresivnim svakog jutra gledati i čitati loše vijesti o sebi i momčadi. Proživljavamo teških godinu dana, ali uvjeren sam da imamo momčad za velike stvari. To moramo dokazati na terenu, kao pojedinci i kao ekipa. Sigurno nam ne pomaže ni to što svakih par dana igramo i putujemo na drugi kraj Španjolske i Europe, zbog čega imamo puno ozlijeđenih igrača”, dodao je Griezmann.

Također, Griezmann se ogradio od izjava njegova bivšeg agenta Erica Olhatsa, koji je tijekom nedavne reprezentativne stanke rekao da Messi u Barceloni provodi teror koji je otežao život francuskom napadaču. Izjave u tom tonu dao je i Griezmannov ujak. Napadač Tricolora na sve to je rekao:

“Olhats je bio jako važan dio mog života, ali više s njime nemam nikakav odnos niti smo u kontaktu. Prekinuo sam bilo kakav odnos s njim na dan vjenčanja. Pozvao sam ga na svadbu i on nije došao. Zato smo se razišli. A što se tiče mog ujaka, on ne zna kako nogomet funkcionira. Novinari su na kraju izjavu izvukli iz njega kao i iz konteksta. Rekao sam Leu da s njim nisam razgovarao o tome, pa čak da nemam ni njegov broj telefona. Niti moji roditelji ne razgovaraju s Ericom, a takve izjave mogu izazvati puno štete i stvoriti probleme u svlačionici”, dodao je Griezmann pokušavši rasvijetliti cijelu situaciju.

Onda je Francuz objasnio kako mu je bilo teško izboriti se za status u Barceloni.

“Došao sam u klub koji je osvojio naslov španjolskog prvaka i morao sam se nametnuti radom. Bio sam uvijek na raspolaganju treneru i radio što traži, čak iako sam osobno znao da me boli ono što traži od mene. U godinu i pol dana imao sam trojicu trenera u Barceloni i to nije lako, nije lako raditi, trenirati i izboriti se za status u momčadi u takvoj jednoj situaciji. Trebao sam vremena da se prilagodim na suigrače, kao i oni na mene. A povrh svega, tu su još bile i promjene formacije”, zaključio je Griezmann.