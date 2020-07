MEĐU ELITOM: Niste ni svjesni što za HR nogomet znači Bilićev plasman u Premier ligu; Ovo je dokaz da smo jedni od najboljih

Vratio se Slaven Bilić tamo gdje mu je, realno, i mjesto. Vratio se Super Slav u Premiership, elitni razred engleskog nogometa. Njegov West Bromwich Albion jučer je u pravoj drami završetka Championshipa remizirao na svom terenu protiv Queens Park Rangersa, a to je bilo dovoljno jer je trećeplasirani Brentford na svom terenu poražen sa 1:2 od Barnsleyja, koji je uhvatio 21. mjesto na ljestvici. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

I was just watching sky sports news and that’s one thing that I wanted to confirm.He is back,I didn’t understand why he was fired coz he is a great coach #SlavenBilic is back💪

— james mjomba (@Mbastic42Mjomba) July 23, 2020