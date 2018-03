Ma stanimo, pobogu! U pitanju je tek nedužni dječak!

“Halilović je fenomen… Halilović je najtalentiraniji igrač kojeg je Dinamo predstavio u zadnjih 30 godina… Halilović je novi Luka Modrić, ma kakav Modrić, novi Messi… Halilović vrijedi 20 milijuna eura… Halilović ide u Real… Halilović, Halilović, Halilović…” pršti svakodnevno s naslovnica kao da se radi o natjecanju u pretjerivanju, a da pritom nitko nije svjestan kako se zapravo čini velika šteta jednom običnom dječaku.

Nogometaši Dinama 23.10., točno u 19 sati završili su na Hitrec-Kacijanu svoj posljednji trening uoči povijesne maksimirske utakmice protiv PSG-a u Ligi prvaka (24.10.). Iako se tada samo najveći optimisti nadali pobjedi (Parižani su ipak prejaki), i iako je ulaznica na lageru bilo kao Milinovićevih cjepiva protiv ptičje gripe, medijska svita okupila se oko travnjaka pomoćnog maksimirskog igrališta kao djeca oko Djeda Mraza. Prvi je pored njih prošao Sammir. Začudo, samo jedan mladi i izgledom potpuno neiskusni novinar ispratio ga je pogledom. No, to je bilo sve! Nakon njega, teških nogu i pomalo umornog lica s terena je išetala zvijezda za čijim su se riječima još do prije koji mjesec otimale sve redakcije u Hrvatskoj. Ovaj put je prošao gotovo neprimijećen, tek mu je jedan novinar iz mase doviknuo:

“Mateo, sretno sutra!”

Kovačić se okrenuo na trenutak, nasmiješio se, podignuo dva prsta i nastavio dalje.

A onda je na red došao plavokosi dječak. U tom je trenu nastao žamor, strasti su se uzburkale, novinari su se počeli naguravati, škljocali su fotoaparati…

“Alene, Alene…dođi malo…”

“Jedino što mogu obećati je da ćemo dati sve od sebe. PSG je puno skuplja momčad od nas i oni su izraziti favoriti, ali ako damo 120 posto imamo šanse za dobar rezultat”, ispalio je tada golobradi dječak jednu od najpoznatijih sportskih frazetina dok se tresao buljeći u medijsku svitu.

Naravno, novinari su imali kojekakva pitanja, ali su Alenovim odgovorima bili izrazito nezadovoljni.

“Jao, kakve su ovo izjave, pa nije nam dao niti naslov”, čulo se nakon što se dječak pridružio svojim kolegama. Novinarska masa očito nije shvatila kako se radi o srednjoškolskom dječaku koji još do jučer nije niti čuo za izraz ‘svjetla reflektora’, a već danas je postao predmetom nezasitnih krvoločnih piskarala koji su se odlučili dokazati preko njegovih leđa.

“Halilović je fenomen… Halilović je najtalentiraniji igrač kojeg je Dinamo predstavio u zadnjih 30 godina… Halilović je novi Luka Modrić, ma kakav Modrić, novi Messi… Halilović vrijedi 20 milijuna eura… Halilović ide u Real… Halilović, Halilović…” pršti svakodnevno s naslovnica i televizija kao da se radi o natjecanju u pretjerivanju, a da pritom nitko nije svjestan kako se zapravo čini velika šteta jednom običnom dječaku.

“Medijska hajka oko Alena Halilovića obična je žurnalistička nogometna pedofilija. Prestrašno je što se radi tom dječaku”, rekao je legendarni TV komentator Božo Sušec prije neki dan u intervjuu za Sportski.net.

I bio je Božo potpuno u pravu. To je zaista prestrašno, situacija pomalo izmiče kontroli, jer pritisak koji se nametnut Alenu Haliloviću najopasniji je mogući otrov za njegovu glavu. A ne daj bože da podlegne spomenutom pritisku, u tom bi slučaju s njim bio ‘pobrisan pod’, kao nekoć s velikim talentima – Antom Tomićem, Marijom Tičinovićem, Andrejom Kramarićem, Goranom Ljubojevićem…

Najnevjerojatnija situacija u kojoj se našao Halilović bila je saga u kojoj su se proteklih tjedana bosansko-hercegovački i hrvatski mediji prepucavali čiji će reprezentativni dres izabrati Alen. Pobogu, učenik drugog razreda jedne zagrebačke gimnazije, još uvijek neizgrađen kao osoba, pubertetlija u čijoj su glavi vjerojatno samo lopta i djevojke, trebao bi sa svega 16 godina donijeti životnu odluku zbog koje bi jednog dana mogao grubo zažaliti, i to sve zbog ‘mučkih đubradi’.

Iako se po njegovim izjavama, kako je ‘trenutno najpopularniji učenik u školi’ i kako ga ‘djevojke sve više traže broj telefona’, da zaključiti kako mu novonastala situacija odgovara, već sutra bi se mogao dogoditi preokret, čega Alen, razumljivo, nije svjestan. Zato svi zajedno stanimo na loptu, i mediji, i javnost, i Dinamo i Alen… U pitanju je ipak tek jedan nedužni dječak.

A Zdravko Mamić vjerojatno već trlja ruke u svom maksimirskom uredu, jer zbog svake titule, poput ‘najmlađeg debitanta u povijesti Dinama’, ‘najmlađeg strijelca u povijesti Dinama’, ‘najmlađeg strijelca hrvatske nogometne lige’, cijena Haliloviću raste kao broj nezaposlenih u Lijepoj našoj.