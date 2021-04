Paris Saint-Germain je očekivano slavio na gostovanju u Metzu, gdje je u subotnjem dvoboju 34. kola francuskog prvenstva svladao istoimenog domaćina s 3-1 i privremeno zasjeo na čelo ljestvice.

HAALAND I MBAPPE ZALUDILI EUROPU: Kad vidite snimke njihovih nevjerojatnih golčina zastat će vam dah

Kylian Mbappe (4, 59) je dvaput zatresao mrežu Metza, a konačnih 3-1 postavio je Mauro Icardi u 89. minuti iz kaznenog udarca. Za domaće je strijelac bio Centonze u 46. minuti.

Kylian Mbappe has scored 25+ league goals in a season for the second time for PSG:

◎ 2018-19 (33)

◎ 2020-21 (25, and counting)

Another brace this afternoon. ⚽️⚽️ pic.twitter.com/sYLjGVS1sX

— Squawka Football (@Squawka) April 24, 2021