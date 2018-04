MATJAŽ KEK POLUDIO NA SUCE: ‘Bila je to neshvatljiva odluka, ali držao se kriterij kakav se držao’

Matjaž Kek iskritizirao je suca subotnjeg derbija

U derbiju 27. kola Prve HNL nogometaši Hajduka i Rijeke odigrali su 1-1 (0-0) u subotu na Poljudu u Splitu. Riječani su poveli u 52. minuti pogotkom Čolaka, a Splićani izjednačili golom Mije Caktaša iz kaznenog udarca u 62.

Nakon jadranskog derbija, Rijeku sada očekuje još jedna velika utakmica, ovog puta u Kupu protiv Dinama na Maksimiru (srijeda 17.30). U ponedjeljak je trener aktualnog prvaka Hrvatske Matjaž Kek gostovao u emisiji ‘Pod stijenama Kantride’ na “Radio Rijeci” Hrvatskog radija, te se još jednom osvrnuo na utakmicu u Splitu…

“Ne mogu do kraja biti zadovoljan bodom jer smo imali svojih prilika u toj utakmici, s puno agresivnosti, sitnih prekršaja, isprekidane igre, s premalo prave igre, šansi, udaraca, uzbuđenja u šesnaestercu. To je bila prva ovakva utakmica za neke igrače u momčadi i znao sam da će pritisak na Poljudu utjecati u nekim dijelovima igre, no to se premoćno izrazilo u pojedinim dijelovima utakmice jer smo premalo dobivali duela, odbijene lopte išle su njima, premalo smo kvalitetno izlazili. Kada je Hajduk u pitanju i nije imao neke osobite šanse osim iz prekida. U drugom dijelu smo krenuli agresivinije imali smo i meč loptu, ali…”, rekao je Matjaž Kek i dotaknuo se suđenja u derbiju kojim nije bio pretjerano zadovoljan, a posebno je istaknuo situaciju u kojoj smatra da je Ismajli trebao zaraditi drugi žuti karton.

“Bio je to jedan od ključnih trenutaka susreta, utakmica bi otišla u nekom drugom smjeru. Ali, sudac je držao takav kriterij kakav je držao. I Raspopović je isto mogao dobiti drugi žuti. Najviše me je zasmetao drugi žuti karton u nadoknadi Čolaku. I jedanaesterac je bio čist za Hajduk, odlučio se za taj kriterij, ali onda ga drži do kraja, nemoj ga mijenjati u zadnjim sekundama i tako eliminirati nama bitnog igrača za iduću utakmicu. To nije u redu, neshvatljiva odluka za suca i k tome još internacionalca.