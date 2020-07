MATJAŽ KEK OSTAJE NA KLUPI SLOVENIJE: Slovenski medij kao da je dočekao; ‘Non stop su iz Hrvatske stizale kontradiktorne informacije’

Nogometni savez Slovenije objavio je informaciju da slovenski izbornik ostaje na klupi Dežele

Ništa od Matjaža Keka na klupi Dinama. Nogometni savez Slovenije objavio je informaciju da slovenski izbornik ostaje na klupi Dežele.

Matjaž Kek nadaljuje z vodenjem slovenske reprezentance skladno s pogodbo, ki jo ima sklenjeno z NZS. pic.twitter.com/HNA3Yupqwk — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) July 15, 2020

Hrvatski prvak morat će tako u potragu za novim trenerom budući da je 58-godišnji Kek, bivši trener šampionske Rijeke, odlučio nastaviti sa Slovenijom do 2022. po aktualnom ugovoru.

Sastanak s Mijatovićem

Odlučio je tako nakon sastanka s Radenkom Mijatovićem, prvim čovjekom tamošnjeg nogometa. Iako se u hrvatskim medijima pisalo kako je blizu dolaska na klupu Plavih, na kraju je odlučio do kraja obaviti započeti posao na klupi svoje zemlje, javljaju tamošnji mediji…

“Dinamo iz Zagreba nije uspio u svojoj namjeri da na svoju trenersku stolicu dovedu slovenskog izbornika. Iz susjedne nam Hrvatske do zadnjeg su stizale kontradiktorne informacije u vezi Kekovog dolaska u Zagreb. No, današnja prisutnost Keka i Mijatovića na utakmici u Celju dalo je naslutiti kako to što pišu Hrvati nije istina, te kako valja pričekati nove informacije. Ubrzo se javio i slovenski nogometni savez i poručio kako Kek ostaje izbornik”, stoji u tekstu Nogomanije.com.

Prije nekoliko dana Radenko Mijatović je kazao za slovensku novinsku agenciju STA kako se nada da će Kek ostati za kormilom reprezentacije usprkos interesu zagrebačkog Dinama za njegove usluge.

Kek je pak također za STA potvrdio da ga Dinamo želi, ali i istaknuo kako je trenutačno vezan za slovensku reprezentaciju.

“Suština svega je u tome što imam važeći ugovor s NZS-om, koji vrijedi još neko vrijeme”, rekao je slovenski stručnjak koji je od ožujka 2013. do listopada 2018. vodio Rijeku osvojivši dvostruku krunu u sezoni 2016/2017. Tad je, u biti, već dao naslutiti kako od njegovog dolaska neće biti ništa.

‘Iznenadile su me najave u hrvatskim medijima’

Dan kasnije pojavila se još jedna Kekova izjava koja više ide u smjeru toga da neće na Maksimir.

“Iznenadile su me najave u hrvatskim medijima. Prije godinu i pol prihvatio sam ulogu izbornika s najvećom radošću i časti. Iako sam bio razočaran rezultatom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, moram živjeti s činjenicom da smo si postavili dugoročan posao“, rekao je Kek za dnevnik.si, ko je u naslov teksta stavio ‘Matjaž Kek ostaje izbornik Slovenije.

Slično je ponovio i u razgovoru za 24 sata:

‘Imam osjećaj da neki mediji prerano ‘potežu iz okidača’

”Imam osjećaj da neki mediji prerano potežu iz okidača’, pa moj dolazak u Dinamo već predstavljaju kao gotovu stvar.

.Ja sam danas izbornik slovenske reprezentacije, a vjerujte svakom je treneru izuzetno velika čast biti izbornikom svoje zemlje. Tu su ipak i drugačije emocije. Potpuno sam fokusiran na svoj posao, pa za samo 14 dana moram Uefi predati spisak igrača za početak Lige nacija. A tu Slovenija ima velike ambicije. Sada mi je to u glavi, a vidjet ćemo što će se sve događati na drugim poljima”, poručio je.