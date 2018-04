MATJAŽ KEK OBJASNIO NESPORAZUM: ‘Mislim da sam bio krivo shvaćen’

Matjaž Kek pričao je o igri svoje momčadi i rezultatima

Rijeka je za vikend slavila protiv Slaven Belupa u Koprivnici, a trener aktualnog hrvatskog prvaka Matjaž Kek tako je i dalje bez poraza u prvenstvu protiv koprivničke momčadi. U 21 utakmici stigli su do 11 pobjeda i 10 remija.

KEK ODGOVORIO SAVJETNIKU: ‘Nije istina to što govori, pa valjda je to jasno’

Slovenski stručnjak u emisiji Pod stijenama Kantride na Radio Rijeka pričao je o dvoboju u Koprivnici, ali i o mnogim drugim stvarima.



“Ostaje žal što protiv Dinama nismo bili takvi”

“Odradili smo jučer pametno utakmicu. To su sada već protivnici koje možemo iskontrolirati, i to me veseli. Vidjelo se u nastavku da smo igrali tešku utakmicu u srijedu, ali igrači su izdržali. Ostaje žal što protiv Dinama nismo mogli biti tako razigrani”, rekao je Kek.

Mnoge je iznenadila nedavna izjava Keka kako ga ne zanima borba za drugo mjesto.

“Mislim da sam krivo shvaćen”, nasmijao se Slovenac i nastavio:

“Kako sam prije koji dan već rekao: izgleda da je neizbježno da svakog ljeta mijenjamo po 5-6 igrača pa mi je traženje odgovora na pitanje “Koliko tko od mojih nogometaša može dati i u kojim okolnostima” iznimno važno i za narednu sezonu, ali… Normalno da lovimo drugo mjesto. Utrka je neizvjesna, no Rijeka je tu. Možda ne već onoliko uigrana kako se do prije koji dan naveliko pisalo i navodilo kao gotovu stvar, ali sigurno sa željom da u svakom sučeljavanju osvoji bodove”, objasnio je.