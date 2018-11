MATJAŽ KEK IMA NOVI POSAO! Kako se i očekivalo, donedavni Rijekin trener vratio se na staru dužnost

Kek je istu dužnost obnašao od 2007. do 2011. godine

Donedavni trener Rijeke Matjaž Kek dogovorio se sa Slovenskim nogometnim savezom da ponovo preuzme izabranu nogometnu vrstu Dežele koju je već vodio od 2007. do 2011. godine, objavio je u srijedu slovenski sportski portal Ekipa koji se poziva na neslužbene, ali ‘sasvim pouzdane’ izvore.

Potvrda idućeg tjedna

Slovenski nogometni savez još nije potvrdio vijest, no portal navodi da će to ubrzo učiniti budući da je ugovor s Kekom kao budućim izbornikom već s obje strane usuglašen do najmanjih pojedinosti i da ga još samo treba potpisati, što se očekuje idućeg tjedna.

Nakon što je ostavku zbog neuspješnih rezultata reprezentacije dao prijašnji selektor Tomaž Kavčič, na zadnjih nekoliko utakmica slovenske reprezentativce s klupe je vodio njegov pomoćnik Igor Benedejčič.

Kek je na klupi Slovenije sjedio od 2007. do 2011. godine, a s tom je reprezentacijom izborio nastup na Svjetskom prvenstvu 2010. godine pobijedivši reprezentaciju Rusije u doigravanju za odlazak u JAR. Posao je u korist Slaviše Stojanovića napustio nakon neuspjelog pokušaja da se Slovenija plasirao na Europsko prvenstvo 2012. godine. Uslijedila je avantura u Al-Ittihadu, a nakon nje petogodišnji mandat u Rijeci.