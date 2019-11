MATEO KOVAČIĆ OTKRIO ŠTO MU JE NAJVIŠE SMETALO U REALU I INTERU: ‘To je bio najveći problem za mene u karijeri’

Kovačić je pokazao zavidnu igru u veznom redu, no nedostaju mu samo golovi. A o zabijanju golova može naučiti puno toga od velikog Franka Lamparda

Mateo Kovačić polako, ali sigurno postaje jedan od ključnih igrača Chelseaja. Pod trenerom Frankom Lampardom koji mu je dao povjerenje Kovačić igra odlično u sredini terena, a postao je i milljenik navijača zbog svojih majstorskih poteza.

Povodom svojih dobrih igara Kovačić je dao intervju za klupsku televiziju Chelsea TV.

“Moj posao je otvarati prostor za druge. To je moja velika snaga, a ove sezone igramo nešto drugačije nego prošle pa mi je i lakše odrađivati zadatke. Sada smo direktniji, agresivniji, pokušavamo stvari koje prošle sezone nismo. Bolje se osjećam, mislim da je moja idealna pozicija u srcu vezne linije kao jedan od dva igrača, ali mogu igrati i u vezi s tri igrača”, rekao je Kovačić u intervjuu za klupsku televiziju.

‘Sve se događalo prebrzo’

Kroz svoju karijeru Mateo je igrao za velike klubove Real Madrid i Inter, ali nije dobivao ni konstantnu minutažu niti je stalno igrao na jednoj poziciji.

“To je bio problem za mene u karijeri. Sve se događalo prebrzo. Imao sam tri sjajne, ali teške godine u Madridu. Igrao sam i nisam igrao. Nisam imao kontinuitet nastupa kakav imam ovdje. Uživao sam, osvojili smo tri Lige prvaka, ali Chelsea je došao u najboljem trenutku moje karijere. Drago mi je da je sve tako završilo”, rekao je Kovačić.

Kovačić je pokazao zavidnu igru u veznom redu, no nedostaju mu samo golovi. A o zabijanju golova može naučiti puno toga od velikog Franka Lamparda.

“Najvažniji gol je onaj prvi. U Interu sam zabio dosta golova jer sam počeo zabijati od samog početka sezone. Onda to krene samo od sebe. Nikad nisam imao pritisak da moram zabijati golove, ali naravno da radim na tome da se popravim kao strijelac. Moj trener je najbolji veznjak-strijelac u povijesti nogometa, on kaže da moram pucati i ja pucam. To je jednostavno stvar mentaliteta. Potrebno je pokušavati zabiti gol, biti agresivan i imati glad za golovima. Pokušavam se popraviti i sigurno ću uspjeti”, zaključio je Kova.