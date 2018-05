MATEO BEUSAN O NOGOMETNOM SKANDALU KOJI POTRESA SRBIJU: ‘To ne bi bilo samo čudno nego i jezivo’

Srpski nogometni sudac Srđan Obradović tema je mnogih razgovora

Srpski nogomet trenutačno drma skandal u čijoj je glavnoj ulozi sudac Srđan Obradović nakon što je tijekom utakmice Spartak – Radnički pokazao na bijelu točku u situaciji kad nikome nije bilo jasno zašto to radi. Što li je on vidio zna samo on, a krije li se možda iza svega i suđenje motivirano nečim drugim, nečasnim, znat će se nakon što se okonča postupak koji se protiv njega vodi.

Srpski mediji već su pisali da je Obradović ‘pao’ na poligrafu, a skandal vežu uz kladionice i razradu para navodeći da je možda sam igrao ili nekome drugome na račun suđenja omogućio zaradu sviravši dva jedanaesterca na istom ogledu. Obradović je u pritvoru.

Nije to najveća greška

Na sve se osvrnuo hrvatski sudački ekspert Mateo Beusan čije riječi prenosi Slobodna Dalmacija:

“Doista nema govora o kontaktu, moglo mu se pričiniti jedino da je lopta udarila u ruku obrambenog igrača Radničkog, ali i to se teško bilo zabuniti, jer je lopta bila nisko upućena, odskočila je kraj noge ili kroz noge. Međutim, da zbog toga bude priveden, to je nečuveno, pa nije to ni tolika najveća greška koja se dogodila. Zar nije ne tako davno u Dugopolju postignut gol, a da ga baš nitko nije vidio?! To je veća greška. Da vas podsjetim kako su Nijemci jednom ponavljali meč Bayern – Nürnberg jer nisu vidjeli da je lopta ušla u gol s vanjske strane, pa ajmo sve iznova, a FIFA ih opomenula, kako to mislite i nije im dala za pravo što su meč ponovili. Da im drugi put nešto slično ne pada na pamet.”

Ustanovit će se razlog

“Ne možeš u zatvor zbog greške, pa ma kakva ona bila. Meni se čini da je očito policija nešto uhvatila, nekoga u nekakvim razgovorima. Sigurno imaju neku osnovanu sumnju da se nešto čudno radilo. Nešto se zna i nešto se kuhalo oko toga. Represijski aparat je učinio nešto mimo sporta i tu FIFA neće moći ništa. Vidjet ćete, ustanovit će se zašto su oni njega odveli u zatvor. U suprotnom, to ne bi bilo samo čudno nego i jezivo”, navodi dalje Beusan dodajući da je jedno ‘pogriješiti, a drugo namjerno pogriješiti’ što sad provjerava i tamošnja policija te pojašnjava:

“Nisam ja prekoračio ovlasti ako sam donio odluku za nešto što sam ja tako vidio. Znate kako piše u propozicijama: sudac nije odgovoran ni za kakvu štetu koja nastane bilo kojem klubu koja se dogodi kao posljedica njegove odluke, ako je ona ista u duhu fair-playa i pravila nogometne igre.”