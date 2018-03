‘Ova visoka cijena je uvreda za svijet u kojem živimo’

Dok se u Real Madridu spremaju na objavu transfera Garetha Balea iz Tottenhama uz odštetu koja će se kretati oko rekordnih 100 milijuna eura, Barcelonin trener Gerardo Martino ustrajan je u svojim stavovima da cijene igrača više nema veze sa sportom.

Tako je Martino neki dan, upitan kako gleda na Realovo dovođenje velškog nogometaša za 100 milijuna eura, rekao:

“To je odličan igrač, nema dvojbi, ali visoka cijena koja se konstantno spominje je ništa drugo nego uvreda za svijet u kojem živimo”.

Nije dugo trebalo čekati na odgovor Realovog trenera Carla Ancelottija:

“Nisam to razumio. On nije ovdje dugo i mislim da ne razumije europski nogomet i ne razumije kako njegov vlastiti klub funkcionira. Barcelona svoje igrače također kupuje novcem. Bila je to sigurno čudna stvar za reći”.

Nakon Barcelonine gostujuće 1:0 pobjede nad Malagom u 2. kolu Primere Martino je ponovo upitan o istoj temi.

“Rekao sam što sam rekao o Baleu i njegovoj cijeni. Ne radi se tu o mom osobnom sukobu s Ancelottijem niti se to čini prikladnim. Ostajem pri onome što sam rekao preko tjedna i ne povlačim to. Nije na meni da govorim o Realovim pojačanjima. Ali u nogometnom smislu je Bale jako dobar igrač, to je očito”, objasnio je Barçin strateg.

Na njegove se riječi nadovezao i veznjak katalonskog sastava Xavi Hernandez:

“Tržište je ono koje diktira cijenu, to je sve”.