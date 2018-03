MARKO MLINARIC ZA SPORTSKI.NET: 'Pa kakvi su to dragulji, briljanti i dijamanti?'

Marko Mlinaric jedan je od onih dinamovaca koji s pravom moze govoriti kriticki o nasem nogometu, pogotovo kad su derbiji Hajduka i Dinama u pitanju. Tako je legendarni kapetan, a danas trener mladih kategorija u Dinamu, za Sportski.net progovorio o ‘medijskom napuhavanju’ mladih igraca koji su obiljezili subotnji veliki derbi na Poljudu (1:1)

Svi nakon derbija Hajduka i Dinama na Poljudu pricaju o mladim igracima. Balic, Coric, Pjaca, Vlasic… Tko vam se najvise svidio od svih tih klinaca koji dolaze?

Ma gle, ja sam vrlo oprezan i nisam neki koji pretjeruje. To su sve persprektivni mladici, ali sto ce bit’ od njih to cemo tek vidjeti. Ne znam kako ih se uopce usuduju zvati dijamantima, briljantima, draguljina, pa kakvi su to dijamanti, to je za mene strano, oprosti. Ja sam vrlo oprezan po tom pitanju. A tko mi se najvise svidio? Pa to se vidjelo na utakmici, ne mogu ja rec’ nista drugo. Zna se tko je zabio gol, tko je dominirao, tko skace… Pa i za Kovacica su rekli da je najveci, pa se evo muci vec godinu dana… Mjerilo je samo teren, 90 minuta. Ovaj mali Coric je odlican tehnicar, znalac, zivi za nogomet, samo je cesto povrijeden, to ne volim, to nije dobar znak.

Kao nova velika Dinamova prodaja spominje se vec neko vrijeme Marko Pjaca…

Pjaca je odlican dribler, moze rijesit utakmicu ‘jedan na jedan’ i veliki je potencijal. A kod Hajduka isto ima mladih igraca, naravno, kad ne mogu kupit starije kvalitetne igrace. Tako funkcioniraju nasi klubovi. Evo ovaj mali se pokazao, ovaj sa znakovitim prezimenom….

Koji?

Pa Balic, samo fali cola, balic-cola, ha-ha-ha… Salim se, naravno. Ma derbi je cijeli bio dosta tvrd i nervozan i zato bih se osvrnuo na ove zadnje dogadaje, prepucavanja Ivkovica i Keka pa i druge izjave, stalno pozivanje na neke greske sudaca… Treneri bi malo morali birat’ rijeci, nek’ nauce igrace sto znaci onaj stari zagrebacki izraz ‘stopat i predat lopu’, a ne stalno ‘sudac nas je prevario, nije dosudio jedanaesterac’ i slicno. Ah problema… Primanje – predaja, to ti meni daj, i uci klince, za to radi. Da im se lopta ne odbija od noge, da ne centriraju iza gola. A ovo je alibi za neuspjehe. Sigurno da ima sudackih gresaka, ali ako krenemo s pretpostavkom da te netko zeli prevarit’, onda je to lose. Govorim generalno, za sve, o tom fenomenu trazenja alibija za neuspjeh u nekom drugom. Tako je danas u nasem nogometu. Ma nauci igrace stopat loptu i centrirat…

Spominjete nas nogomet. Cini li se i vama da je hrvatski nogomet upao u kolotecinu, sve se unaprijed zna, igra se derbi a Dinamo ima 26 bodova prednosti ispred Hajduka…

Ma uvijek je to derbi, hrvatskom nogometu fale samo ljepsi stadioni, a ne da su ovakvi iz 19. stoljeca. Placalo se sucima, a nije se ulagalo u infrastrukturu. Kaj mislis da je utakmica Freiburg – Mainz nesto posebno? Pa to je meni losija tekma od Zagreba i Belupa. Pun stadion, lijepi dresovi, dekor, i naravno da ce slika odmah bit drugacija.

Malo one stare atmosfere vratio nam je i Spaco, slazete li se? Kako komentirate povratak Stanka Poklepovica u hrvatski nogomet?

On je za mene jedan fini gospodin i dragi covjek, jer se znamo dugo godina, jos dok sam ja bio klinac. Unio je malo ipak noviteta u samoj komunikaciji s novinarima, taj njegov osebujan stil, ‘otcepi i zacepi’, malo je unio zivosti i zanimljivosti. Inace, ja postujem svakog trenera, ali moja je filozofija da ipak igraju igraci. Evo, kaj Mourinho sad nije reagirao protiv PSG-a, imao je igraca vise i sve, pa je ispao iz Lige prvaka. Ipak su odlucujuci faktor igraci. Evo ti i primjer Van Gaala, pa kako igra taj Manchester…