STANIĆ ZA NET.HR: Proslavljeni Vatreni razvalio Šukera i HNS! ‘Oni govore o prekoračenju ovlasti?! Neka si vide tko im sjedi u Savezu…’

Mario Stanić za Net.hr komentirao je nalaz Sportske inspekcije o nelegalnom izboru Davora Šukera na mjesto predsjednika HNS-a

Davor Šuker nelegalno je izabran za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza na izbornoj skupštini krajem prosinca prošle godine. To se može naslutiti prema nalazu Sportske inspekcije do kojeg smo došli, a o čemu smo već pisali.

U posljednjem odlomku nalaza stoji kako će se zastati s postupkom inspekcijskog nadzora u Hrvatskom nogometnom savezu do donošenja odluke nadležnog Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba, odnosno Ministarstva uprave. To znači da se o eventualnom ponavljanju skupštine trebaju očitovati nadležne institucije.

Nalaz inspekcije je jasan

U nalazu je utvrđeno da su u svojstvu zastupnika sudjelovali Dubravko Galović (ŽNS brodsko-posavski), Stjepan Merkaš (ŽNS krapinsko-zagorski), Ante Vučemilović Šimunović (ŽNS osječko-baranjski), Drago Lucić (ŽNS požeško-slavonski) te Davor Ivić (ŽNS sisačko-moslavački), koji su sve do donošenja odluke o razrješenju Izvršnog odbora istodobno i bili članovi Izvršnog odbora Saveza s aktivnim mandatom.

A prema Statutu HNS-a član Izvršnog odbora ne može biti zastupnik u Skupštini što znači da ova petorica nisu smjela glasati. Nazvali smo proslavljenog bivšeg hrvatskog nogometaša Marija Stanića da nam prokomentira nalaz Sportske inspekcije. Javio nam se kao i uvijek, imao je puno toga za kazati…

“Od početak smo na ovo upozoravali, zato smo i prijavili sve Sportskoj inspekciji. Prilikom same kampanje za predsjednika HNS-a prošle godine uočili smo nepravilnosti, a sami izbori su bili jedna lakrdija. Gazili smo te prljave vode, igrali po njihovim pravilima, njihovom statutu i pravilniku i uočavali smo raznorazne nepravilnosti. Ovaj nalaz Sportske inspekcije, koji je mjerodavan i vjerodostojan, jasno sve govori. On daje jednu težinu. U Hrvatskoj ne postoji mjerodavnije tijelo od Sportske inspekcije koje se može očitovati po pitanju nepravilnosti”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Mario Stanić i nastavio:

‘Oni nemaju želudac da provare istinu. Istina se ne može sakriti’

“Čitao sam priopćenje HNS-a. Više puta… Pazite sad ovo, oni upozoravaju ili obavještavaju javnost da je Sportska inspekcija prekoračila ovlasti?! To je, po mome sudu, kao da ja vama kažem da ste vi prekoračili ovlasti jer pišete o Hrvatskom nogometnom savezu. Što bi onda trebao i biti posao sportske inspekcije? Smiješno… To je s njihove strane nepoštivanje instituciju, oni očito nemaju želudac da provare istinu. I onda sve ono što nije kako njima paše je prokoračenje ovlasti. Ako nisi sklon njihovom načinu razmišljanja, onda si u krivu, prekoračuješ ovlasti. Istina se ne može sakriti, trebali bi to znati. Ona uvijek ispliva na površinu”.

Čini se kako je Janica Kostelić, šefica Središnjeg državnog ureda za sport, dala svoj sud i poslala jasnu poruku Šukeru i društvu iz Hiltona. Kako je statut HNS-a rigidan, kako upravo on nije omogućio Dariju Šimiću niti normalnu mogućnost za kandidaturu za mjesto predsjednika HNS-a. To je taj manjak demokratičnosti kojeg smo svi svjedoci, kad je riječ o Savezu…

“Sportska inspekcija nije nadležna da poništi izbornu skupštinu, ali je sigurno mjerodavna i nadležna da ukaže na nepravilnosti. A njih u ovom slučaju, očito, ima. Gradski ured opće Uprave može poništiti izbornu skupštinu, kao i ministarstvo. To je sad jedna pravna bitka. S nogometnih travnjaka prešli smo u urede. Pravno prvenstvo, da ga tako nazovemo. Upozoravali smo da ćemo ići svim normalnim, legalnim, pravnim sredstvima dokazati neplavilnosti. Ovo nije borba nas i njih, da se razumijemo. Ovo ja ne doživljavam kao borbu, nego kao veliki izazov. Dugo će to trajati. Prva izgubljena utakmica nije značilo gotovo prvenstvo”, rekao nam je Mario Stanić i osvrnuo se na ljude koji sjede na vodećim pozicijama u Hiltonu, a opterećeni su USKOK-ovim optužnicama zbog teških pronevjera u hrvatskom nogometu…

‘Godinama u Savezu već prekoračuju ovlasti’

“I onda oni poručuju Sportskoj inspekciji da su prekoračili ovlasti. A oni čitavo vrijeme, dugi niz godina, ako išta znaju, ako su išta i radili, onda je to bilo prekoračenje ovlasti. Mi se moramo pravdati i braniti interese koji su logični i legalni. Ma meni je to nevjerojatno. Nepojmljivo. Oni govore o promjenama, iz usta im izlaze bomboni, a onda u javnost plasiraju ovako nešto?! Pazite, ma ne, ne ide mi u glavu. Da je Sportska inspekcija prekoračila ovlasti?! To dovoljno govori koliko su autistični, koliko su u krivu. Njih sve u Savezu, sve koji sjede u Hiltonu, veže interes. I svi ti ljudi su sjedili dugi niz godina u Izvršnim odborima. Dugi niz godina svi ti ljudi sudjelovali su svih događanja, odluka i nikad nitko nije podigao glas. I sad odjednom neke promjene, ispadaju im bomboni iz usta. Ja osobno ne prihvaćam ovakav Savez, kao legalan savez. Onog trenutka kad se raspišu izbori, kad bude normalna mogućnost za kandidaturu barem četiri, pet osoba, onda ćemo moći govoriti o nekakvim promjenama. To je model promjene. To je ono što ćemo prihvatiti. Sve ovo drugo je skidanje jednog, a oblačenje drugog dresa. A ne ovo”, zaključio je Stanić.