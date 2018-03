'Čudili se mi na terenu, čudili se na klupi, čudili se novinari, stručnjaci…'

2002. u dalekom Japanu u prvoj našoj utakmici ždrijeb je kao protivnika donio reprezentaciju Meksika. Po mnogim analitičarima, stručnjacima, stožeru, novinarima i svim ostalim pametnjakovićima naša velika prednost i šansa su upravo bili prekidi, piše Mario Stanić u svojoj novoj kolumni za Igralište.hr.

Prekid je pola gola, kaže stara nogometna fraza, a mi smo rođeni nebeski skakači. Dominantnost u zraku je genetski predodređena nama Hrvatima kad god se sretnemo sa niskim Meksikancima. Dovoljno je samo iz prekida visoko nabiti loptu u zrak, po mogućnosti u šesnaesterac i već je jedan nula za nas. Šta će jadni Meksikanci kad im Bog nije podario visinu i odraz?!

Te godine i u toj utakmici nismo dobili nijedan ozbiljan zračni duel. Nismo uopće došli u situaciju da glavom onako svisoka uputimo opasan udarac prema golu. Čudili se mi na terenu, čudili se treneri i stožer na klupi, čudili se novinari, stručnjaci i analitičari. U čudu ostali i fizioterapeuti na klupi. Svima nama je visio veliki upitnik iznad glava kad je sudac odsvirao kraj i poslao nas u svlačionicu. Poraženi i pokunjeni ostadosmo u čudu punih dvanaest godina. Da, dobro ste pročitali – punih dvanaest godina je prošlo, a mi još nismo shvatili kako prekidi nisu naša prednost protiv Meksika. Naravno , mogli bi biti, ali eto – nisu!, piše slavni Vatreni u kolumni za Igralište.hr.

Pišem namjerno o ovom elementu nogometne igre, jer smatram kako se treba konačno otkriti istina. Koliko još utakmica trebamo odigrati protiv Mehica da shvatimo kako zračnim prostorom ne gospodarimo mi? Izgleda da je dvanaest godina prekratak rok da bi nešto naučili. Sporo učimo i teško shvaćamo. U najavama utakmice koja je direktno odlučivala tko prolazi dalje, a tko ispada, cjelokupna javnost je bila uvjeravana kako su upravo prekidi naša forza, naša prednost. Svi eminentni stručnjaci, analitičari, treneri bivši i sadašnji, igrači bivši i sadašnji, komentatori i sukomentatori, novinari i kvazi novinari itd itd.

Svi se otklizali u krivom smjeru. Evo, prvi ja sam bio uvjeren kako će nam biti dosta dva-tri kornera da zabijemo gol glavom. Na kraj pameti mi nije bilo da neki ludi Meksikanac može zalutati u naš peterac i tamo nadskočiti naše zračne presretače. Ironija ili sarkazam, svejedno je, samo da konačno shvatimo kako prekidi ipak nisu nikad bili, a tko zna hoće li ikad biti, naša prednost u utakmicama protiv Meksika!

Možemo mi zabiti sto golova iz prekida, ali to je samo jedan od elemenata nogometne igre. Možemo u ekipi imati sve dvometraše, ali to ne znači da smo u prednosti kod prekida. Visina je dobrodošla, ali kad se ide u polje brati jabuke… sama visina ništa ne znači, potrebno je spojiti puno toga. Recimo – hrabrost, odlučnost, odraz i TAJMING. Uz to sve morate ići u susret lopti i napasti lopti u najvišoj točki.

Najbolji primjer vam je upravo naš izbornik Niko Kovač. U svojoj karijeri je se nazabijao golova glavom, a prosječnog je rasta. Ako imate visinu a nedostaju vam drugi bitni, prethodno navedeni segmenti, onda ste u problemima u zraku, osim ako, naravno, ne planirate mijenjati žarulje bez penjanja na stolicu.

Cijelu kolumnu možete pročitati OVDJE.