Kovačević nakon velike pobjede: 'Lijepo je biti prvi, ali sigurno nećemo poletjeti'

Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 u utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.

"Treniramo i radimo na tome da pobjeđujemo. Pokazali smo da smo momčad, karakter, nakon što smo loše krenuli. Netko na kraju uvijek iskoči i to je odlično", rekao je Mario Kovačević nakon utakmice.

"Znamo da su dobra ekipa, dobro smo se pripremili, primili smo gol nakon dijagonale za koju smo znali da imaju. Dobro smo reagirali, odmah okrenuli, poslije smo bili pametni, igrali dobro od golmana da privučemo pritisak. Mislim da smo se odlično pripremili", kazao je Dinamov strateg u kameru Arena Sporta.

"Od prvog dana govorim da želimo doći daleko u Europi. Dvije različite ekipe smo pobijedili, veseli me da smo odgovorili i na drugi način igre. Mi smo na početku i još u razvoju. Lijepo je krenuti s dvije pobjede, ali nećemo poletjeti, već za praktički dva dana je Lokomotiva, a stalno ponavljam da je liga najvažnija. Lijepo je na pauzu otići na prvom mjestu Europske lige", zaključio je Dinamov trener koji proživljava najljepše dane karijere.

