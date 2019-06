MARIJAN KUSTIĆ ZA NET.HR: HNS-ov direktor za natjecanje progovorio o mogućem raspuštanju sudačke komisije i uvođenju VAR-a

Direktor HNS-a za natjecanje i infrastrukturu najavio moguće posljedice zbog jučerašnjih pogrešaka suca

Nakon finala hrvatskog Kupa između Dinama i Hajduka najviše se priča o pogreškama suca Marija Zebeca koji je grubo oštetio Splićane u prvom dijelu utakmice kada je još rezultat bio 0-0. Sada se očekuje potez Hrvatskog nogometnog saveza, a o svemu je za NET.HR govorio Marijan Kustić, HNS-ov direktor za natjecanje i infrastrukturu.

“Rekao sam da će, nakon što je završilo prvenstvo i finale Kupa, sudačka komisija imati svoj sastanak. Oni će podnijeti svoje izvješće i na račun tog izvještaja ćemo ići prema Izvršnom odboru i vidjet ćemo konzekvence te hoće li se prihvatiti njihovo izvješće ili ne”, rekao je Kustić za NET.HR. “Ako se izvješće ne prihvati, ići će raspuštanje komisije i u tom slučaju bi se birali novi članovi komisije”, objašnjava Kustić.

Kako bi izgledalo da je Zebec imao pomoć videotehnologije

Vruća tema je, kao i svugdje u svijetu – videoanaliza koja bi pomogla sucima kod spornih odluka. Za uvođenje VAR-a su svi, pa tako i Ante Kulušić, povjerenik za suđenje HNS-a. Možda bi jučer sve drugačije izgledalo da je Zebec imao pomoć tehnologije.

“Apsolutno će se razgovarati o VAR-u, mislim da bi to bilo dobro. Za VAR se prvo treba dobiti dozvola pa se testirati i onda ulazi u proceduru. Zagoravamo to, i Kulušić je za to. Za to bi bili svi, da se makne sumnja oko svih odluka. Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi. Bilo je pogrešaka sudaca, ali realno Dinamo je zasluženo pobijedio. Čestitam i Hajduku na borbi i zalaganju te fer i korektnoj utakmici. Da nije bilo tih pogrešaka, vjerojatno bi svi govorili o atmosferi i prekrasnoj utakmici”, objašnjava Kulušić i zaključuje:

“Bila je teška utakmica za organizirati, ali na koncu možemo biti, oko nogometnog i navijačkog dijela, zadovoljni. Što se sudaca i odluka, tu je komisija, ići ćemo raspravljati i donijeti odluku koju treba donijeti”, zaključio je.